Política Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307 Los constantes derrumbes, sobre todo en época de lluvias, lo convierten en el camino más costoso de mantener en Tucumán. Congelamientos en invierno. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Federico Türpe 26 Octubre 2026 Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánRuta Provincial 307Ramón "Palito" Ortega Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios El dinero en efectivo desaparecería de las líneas de colectivos rurales en diciembre Lisandro Catalán: “Jaldo representa lo más rancio del peronismo tucumano” Lo más popular “Buscando rivales a papá” Firmé la Reparación Histórica: ¿todavía puedo iniciar un juicio contra Anses? Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán Cómo limpiar la pantalla del televisor sin dañarla: el truco que recomiendan los expertos Ranking notas premium La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección Fotos de cumpleaños, amistades en redes y un sorteo cuestionado: recusan a otros dos camaristas en el amparo contra la Asociación de Magistrados El verdadero ídolo es el que inspira “El acceso a la información no es una concesión graciosa”: duro pronunciamiento nacional contra la conducción de la AMT