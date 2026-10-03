Luis Caputo: “No estamos en recesión, estamos creciendo menos que antes”

“Lo que más quiere el mundo es que Argentina no vuelva al pasado”, sostuvo. Luego agregó: “Yo puedo pensar que el riesgo electoral es bajísimo o cero, pero me tengo que preparar como si no fuera a serlo. Yo pienso que el ‘riesgo kuka’ es cero, pero mi tarea es prepararme para lo que puede llegar a pensar el resto de la gente, no para lo que pienso yo”.