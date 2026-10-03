Luis Caputo: “No estamos en recesión, estamos creciendo menos que antes”

Resumen para apurados
- En la Argentina Week en París, el ministro Luis Caputo negó que el país esté en recesión y atribuyó la desaceleración a shocks externos e incertidumbre electoral.
- El funcionario explicó que el riesgo país de 650 puntos responde a tasas globales y desestimó la caída del EMAE, asegurando que la economía acumula 29 meses de crecimiento.
- El Gobierno proyecta una reactivación hacia fin de año mediante concesiones viales, la expansión del crédito hipotecario y la continuidad de la recuperación salarial.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, defendió el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei durante la Argentina Week en Paris y atribuyó la persistencia del riesgo país, en torno de los 650 puntos básicos, a una combinación de shocks externos y factores electorales.
“Veníamos de un riesgo financiero de entre 2.500 y 3.000 puntos, depende del momento, y ahora estamos en niveles de 600. Es verdad que estuvo en 400, pero una parte de la suba se debe a lo que está pasando en el mundo”, afirmó.
El ministro ubicó el comportamiento del riesgo país dentro de una tendencia regional y mencionó las revisiones a la baja en las proyecciones de crecimiento de Chile y Uruguay. “Para volver a ver los niveles de las tasas a 10 y 30 años que hay hoy, casi tenemos que remontarnos más de 20 años atrás”, afirmó.
“Todos los países estamos viendo retracción en el nivel de crecimiento, producto del shock energético y también de las tasas”, añadió.
Caputo habló del impacto electoral sobre el riesgo país
Consultado sobre si el escenario electoral había incidido en la suba del riesgo país, Caputo respondió: “Las dos cosas tuvieron impacto. No se puede decir cuánto, la gente no puede cuantificarlo. Pero sí, eso tuvo impacto y lo electoral, también. Surgió en las reuniones de la semana pasada, en reuniones en Nueva York”.
El ministro aclaró que la preocupación por un eventual regreso del kirchnerismo aparece con mayor frecuencia entre los inversores financieros que entre aquellos vinculados a la economía real.
“Lo que más quiere el mundo es que Argentina no vuelva al pasado”, sostuvo. Luego agregó: “Yo puedo pensar que el riesgo electoral es bajísimo o cero, pero me tengo que preparar como si no fuera a serlo. Yo pienso que el ‘riesgo kuka’ es cero, pero mi tarea es prepararme para lo que puede llegar a pensar el resto de la gente, no para lo que pienso yo”.
Al referirse a la contracción registrada por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) en mayo, Caputo cuestionó la lectura del indicador desestacionalizado y señaló a la tendencia-ciclo como una métrica más representativa en un escenario de elevada volatilidad, consignó Infobae.
“Estamos creciendo desde hace 29 meses, ahora a un nivel más bajo. Ahora la tendencia-ciclo da 0,2% mensual, más baja que antes”, indicó.
“No estamos en recesión, estamos creciendo menos que antes por los shocks externos y un poco también por la política. La gente ve al kirchnerismo y se retrae: nadie quiere volver a una inflación de 1% diario, cepo, desabastecimiento, importación de energía y suba de impuestos”, afirmó.
El ministro proyectó además un mejor desempeño de la actividad durante agosto y septiembre, y mencionó como respaldo la recaudación de septiembre, que calificó como “particularmente mejor”. “Crecemos, solo que a un ritmo más bajo, como pasa en otros países”, enfatizó.
Construcción, crédito e inversiones: las apuestas del Gobierno
Caputo anunció que en octubre comenzará la construcción de 9.000 kilómetros de concesiones viales, una medida que, según explicó, impulsaría al sector de la construcción y tendría un efecto multiplicador sobre el resto de la economía.
También mencionó al crédito hipotecario como otro factor de tracción y aseguró que la mora “ya está bajando y se empieza a ver el crédito otra vez, se vio en la venta de autos del mes pasado. El crédito es el motor del crecimiento en todos lados”.
El ministro describió las reuniones bilaterales mantenidas durante los dos días de la Argentina Week como “maratónicas” pero productivas. Según indicó, ante grandes inversores, uno de los aspectos más destacados fue que Argentina “transmite confianza”, mientras que la seguridad jurídica para las inversiones de largo plazo aparece como un factor determinante para comprometer capital.
“Hoy tenemos anuncios de 10.000, de 6.000 millones de dólares. Antes, un anuncio de mil parecía una cosa enorme. Hoy casi parece normal”, graficó.
Caputo también destacó la presencia de gobernadores provinciales como un elemento de previsibilidad frente a los inversores extranjeros. “Para los inversores es muy importante ver a los gobernadores que ratifican el rumbo. Yo a eso le doy una importancia enorme”, señaló.
En cuanto al poder adquisitivo, el ministro indicó que el salario real se recuperó en cuatro de los últimos cinco meses y proyectó que agosto mantendrá esa tendencia. “En la medida en que mantengamos estas políticas, la desinflación se va a seguir dando y el salario real va a seguir recuperándose”, afirmó.