Los impuestos distorsivos se afianzan en la Argentina

El IVA reúne cerca de un cuarto de la recaudación y no es progresivo: como los hogares que menos tienen consumen casi todo lo que ganan, entregan una porción más alta de su ingreso que los hogares que más tienen. Pero no se le puede pedir a cada impuesto en particular que reúna todas las características deseables de un sistema tributario. Y el IVA es un impuesto muy importante porque es el ordenador del sistema. Por su diseño -se paga a la agencia tributaria la diferencia entre el IVA que se cobra en las ventas y el IVA que se paga en las compras a proveedores-, este impuesto genera los incentivos adecuados para pedir factura y operar en la formalidad. Un sistema que cobra bien IVA es entonces capaz de identificar los ingresos y costos, y con ellos las ganancias. Además, si se identifican bien las ganancias, también se captan correctamente las variaciones patrimoniales. Y ganancias y patrimoniales son dos impuestos que sí son progresivos.