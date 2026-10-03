Milei reivindicó la gestión del Gobierno tras el retiro de Halliburton de Malvinas: qué dijo el Presidente

El presidente Javier Milei celebró este sábado la decisión de la compañía estadounidense Halliburton de retirarse de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y sus alrededores. La empresa confirmó que no prestará servicios para el proyecto Sea Lion, uno de los principales emprendimientos petroleros que avanzan en la zona bajo disputa de soberanía.