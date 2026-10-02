El riesgo país volvió a subir y tocó su nivel más alto en casi un año

El riesgo país volvió a subir y tocó un pico de 655 puntos, su nivel más elevado en casi un año, desde noviembre de 2025. A pesar de la permanencia del riesgo país por encima de los 600 puntos y de la alta percepción de riesgo soberano, los bonos en dólares mostraron variaciones mayoritariamente alcistas en Nueva York. De esta manera, iniciaron un rebote parcial después de las abultadas pérdidas registradas durante septiembre.