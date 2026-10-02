El riesgo país volvió a subir y tocó su nivel más alto en casi un año

Resumen para apurados
- El riesgo país argentino subió hoy a 655 puntos, su máximo en casi un año, debido a la persistente cautela y percepción de riesgo soberano en los mercados financieros.
- Pese al alza, las acciones del Merval avanzaron 0,32% y los bonos en dólares mostraron un rebote dispar, tras registrar fuertes pérdidas durante el mes de septiembre.
- La presión sobre los títulos de deuda de largo plazo complica el acceso al crédito internacional y mantiene la incertidumbre sobre la estabilización económica argentina.
El riesgo país volvió a subir y tocó un pico de 655 puntos, su nivel más elevado en casi un año, desde noviembre de 2025. A pesar de la permanencia del riesgo país por encima de los 600 puntos y de la alta percepción de riesgo soberano, los bonos en dólares mostraron variaciones mayoritariamente alcistas en Nueva York. De esta manera, iniciaron un rebote parcial después de las abultadas pérdidas registradas durante septiembre.
En el ámbito bursátil local, el índice S&P Merval operó en terreno positivo y avanzó 0,32%, en una jornada de comportamiento mixto para los activos argentinos.
Las principales subas dentro del panel líder estuvieron encabezadas por BYMA, que registró un incremento del 3,71%. Le siguieron Loma Negra, con 1,88%; Ternium Argentina, con 1,81%; y Transportadora de Gas del Norte, con 1,00%.
También cerraron en terreno positivo Supervielle (+0,63%), Aluar (+0,62%), Pampa Energía (+0,61%), YPF (+0,56%), EcoGas (+0,37%), Metrogas (+0,31%), Grupo Financiero Valores (+0,19%) y Comercial del Plata (+0,08%).
Banco BBVA, en tanto, finalizó sin variaciones, con un 0,00%.
En el extremo opuesto, las mayores caídas correspondieron a Transener, que retrocedió 1,33%; Central Puerto, con una baja de 1,05%; y Edenor, con una merma de 0,80%.
También cerraron con pérdidas Banco Macro (-0,76%), Cresud (-0,65%), Grupo Financiero Galicia (-0,51%) y Transportadora de Gas del Sur (-0,18%).
Cómo cerraron los ADRs argentinos en Wall Street
Los ADRs de empresas argentinas que cotizaron en Wall Street terminaron la jornada con resultados mixtos, aunque con un sesgo predominantemente comprador.
Entre las principales subas se destacaron Loma Negra, con un avance de 1,44%; IRSA, con 1,21%; y YPF, con 0,81%.
También operaron en terreno positivo Telecom (+0,60%), Supervielle (+0,59%), Pampa Energía (+0,39%) y Transportadora de Gas del Sur (+0,24%).
En el terreno negativo, las mayores caídas estuvieron encabezadas por Bioceres, que retrocedió 2,15%; Central Puerto, con una baja de 1,27%; y Banco Macro, con un descenso de 1,21%.
Por su parte, Vista registró una caída de 0,59%, seguida por Edenor (-0,55%), Grupo Financiero Galicia (-0,50%), BBVA (-0,40%) y Cresud (-0,18%).
Bonos argentinos: mejor desempeño de los Bonares
Dentro del segmento de renta fija, la mejora fue más sólida y pareja entre los Bonares, bajo legislación local, que entre los Globales, regidos por legislación extranjera.
En los títulos bajo legislación nacional se registraron subas en el AL29 (+0,32%), el AL30 (+0,27%), el AL35 (+0,31%) y el AL41 (+0,15%).
En contraste, la curva bajo ley extranjera mostró un desempeño dispar. Mientras el GD30 ganó 0,26% y el GD38 avanzó 0,49%, papeles como el GD35 cayeron 0,36% y el GD46 perdió 1,1%.
El comportamiento de estos títulos confirmó que los tramos más largos de la deuda continúan bajo presión, en una rueda en la que el riesgo país volvió a ubicarse en niveles elevados.