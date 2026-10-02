Javier Milei, en Francia: "Si logramos la reelección el riesgo país se va a desplomar"

El presidente Javier Milei volvió a vincular el desempeño futuro de la economía argentina con el resultado de las elecciones de 2027. Durante su visita a Francia, donde recibió el reconocimiento como “Economista más influyente” del Foro Económico de París, sostuvo que una eventual reelección de su Gobierno provocaría una fuerte reducción del riesgo país.