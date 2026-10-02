Javier Milei, en Francia: "Si logramos la reelección el riesgo país se va a desplomar"

Resumen para apurados
- Durante su gira en París, Javier Milei afirmó que una reelección suya en 2027 desplomará el riesgo país, buscando brindar confianza financiera frente a la volatilidad global.
- Junto a 13 gobernadores en la Argentina Week, el mandatario ratificó el equilibrio fiscal, destacó las desregulaciones y atribuyó recientes subas financieras a shocks externos.
- El Gobierno proyecta que sostener el rumbo permitirá alcanzar el grado de inversión, abaratar el crédito e impulsar un alza del 7% al 8% per cápita anual.
El presidente Javier Milei volvió a vincular el desempeño futuro de la economía argentina con el resultado de las elecciones de 2027. Durante su visita a Francia, donde recibió el reconocimiento como “Economista más influyente” del Foro Económico de París, sostuvo que una eventual reelección de su Gobierno provocaría una fuerte reducción del riesgo país.
“Si logramos la reelección, el riesgo país se va a desplomar”, afirmó Milei durante su exposición, en la que atribuyó la reciente suba del indicador a los movimientos del escenario internacional y a la sensibilidad de la economía argentina frente a esos cambios.
El mandatario sostuvo que, una vez superadas las actuales “convulsiones internacionales”, el riesgo país debería retomar una trayectoria descendente. Según su planteo, la continuidad de su administración permitiría profundizar ese proceso y alcanzar el grado de inversión durante un eventual segundo mandato.
Milei también vinculó esa proyección financiera con el crecimiento económico. Aseguró que, si los argentinos vuelven a elegir a su Gobierno en 2027, la economía podría avanzar a tasas de entre 7% y 8% anual per cápita durante varios años. Se trata de una proyección planteada por el propio Presidente en su discurso.
Equilibrio fiscal, ahorro e inversión
Durante su exposición, Milei volvió a defender el equilibrio de las cuentas públicas como uno de los pilares de su programa económico.
“Les doy mi palabra: mientras yo esté en la silla eléctrica, que es la Presidencia argentina, el equilibrio fiscal se seguirá exigiendo”, afirmó.
El Presidente también destacó el papel del ministro de Economía, Luis Caputo, a quien definió como el **“arquitecto del milagro”** y atribuyó un rol central en la estabilización de las principales variables económicas.
En paralelo, reivindicó las políticas de desregulación impulsadas por el Gobierno y elogió al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
“Desde que llegamos al Gobierno Federico ha llevado a cabo 18.000 desregulaciones”, sostuvo Milei, al vincular esas medidas con su visión sobre el crecimiento de largo plazo.
El mandatario explicó además su interpretación sobre el vínculo entre ahorro, inversión y crecimiento.
“Toda la ingeniería de crecimiento, en el fondo, trata de cómo genero ahorro y ese ahorro lo transformo en inversión”, afirmó.
En su exposición en la sede de la OCDE en París, Milei sostuvo que una eventual reducción del riesgo país permitiría bajar las tasas de interés y favorecer un proceso de acumulación de capital. Según su proyección, ese mecanismo se traduciría en mayores niveles de inversión, crecimiento y salarios reales.
Críticas a los intermediarios de los planes sociales
La política social también formó parte del discurso. Milei volvió a cuestionar a las organizaciones que, según su planteo, funcionaban como intermediarias en la distribución de programas de asistencia.
“Tenían unos señores que se llamaban los gerentes de la pobreza”, afirmó.
En ese escenario, defendió el cambio que, según su visión, produjo la política social de su Gobierno: “Antes la gente le pedía planes sociales; ahora le pide trabajo. Eso es un gran avance”.
El agradecimiento a los gobernadores que viajaron a París
Milei también destacó la presencia de los gobernadores que participaron de la Argentina Week y los presentó como aliados de su administración en el Congreso.
“Gracias a nuestros aliados que están presentes y han sido parte de Argentina Week. Con ellos pudimos sacar un montón de leyes, entre ellas la de reforma laboral”, afirmó.
La comitiva de gobernadores estuvo integrada por Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).