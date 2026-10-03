Jorge García Cuerva: “El Papa encontrará una Argentina herida y dividida”

Resumen para apurados
- El arzobispo Jorge García Cuerva afirmó en Buenos Aires que el papa León XIV hallará una Argentina dividida y golpeada por la pobreza, generando tensión oficial.
- El mensaje se dio tras una misa previa a la Peregrinación a Luján y ante el viaje papal de noviembre, en un país con 15 millones de pobres y críticas de funcionarios.
- La visita papal de noviembre implicará un encuentro clave con Javier Milei, en medio del debate por la ley de Discapacidad y la expectativa por su llamado a la unidad.
En un duro mensaje, la Iglesia expuso la situación socioeconómica de la Argentina en un contexto de aumento de la pobreza, que embarga a unos 15 millones de ciudadanos, de los cuales 4,5 millones de niños y adolescentes se encuentran sumidos en ese flagelo, de acuerdo con los datos oficiales al cierre del primer semestre del año. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, manifestó que en su visita a nuestro país el Papa León XIV se encontrará con “una Argentina herida, una Argentina dividida por esa famosa grieta”.
“Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día. Una Argentina donde duele, un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años”, describió el prelado en declaraciones formuladas a la prensa luego de una misa en la Catedral Metropolitana.
Y agregó: “una Argentina que está en crisis hace muchos años. Mi abuelo me decía: ‘Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante’. Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”.
A modo de contrarrestar, destacó el accionar de la sociedad. “Se va a encontrar con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, que apuestan por las familias, que apuestan por el sacrificio, que siguen luchando para salir adelante”, resaltó.
Las declaraciones del arzobispo ocurren en la previa a la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, que arrancó desde el Santuario de San Cayetano en Liniers y cuyo recorrido completo hasta la Basílica de Lujan comprende alrededor de 60 kilómetros. Finalizará mañana con una misa en la Basílica. El lema de este año es: “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. El arzobispo encabezará la celebración central de mañana y también liderará una misa este sábado a las 23.30.
En la conferencia de prensa, García Cuerva adelantó que habrá más de 20.000 voluntarios que participarán en la organización e hizo hincapié en la coordinación entre la Iglesia y las autoridades. “Estamos sentados a una mesa, gobiernos nacionales y locales, está sentada la Iglesia”, marcó.
La reacción oficial
Las palabras del Arzobispo de Buenos Aires causaron distintas reacciones dentro del oficialismo. El más explícito fue el del director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez, que cuestionó al arzobispo por sus dichos y a través de su cuenta de Twitter, manifestó: “Como católico estoy cansado de este tipo. Menos política y mas predicar la palabra de Dios, Cuerva”.
La principal preocupación dentro de la Casa Rosada pasa por la coincidencia del viaje papal con la discusión parlamentaria sobre Discapacidad y, en particular, por la recorrida prevista por el Cottolengo Don Orione de Claypole, destacó el sitio TN.com.
Otra ala de la gestión del presidente Javier Milei trató de bajar los decibeles al pronunciamiento del arzobispo. “No creemos que vaya a haber problemas. El Papa no es un mal invitado. Puede generar ruido, pero no esperamos que dé un mensaje fuerte contra las políticas del Gobierno”, explicaron desde el oficialismo. En ese sector esperan que León XIV centre sus intervenciones en llamados a la unidad, el diálogo y la cohesión social.
El Pontífice estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. El cronograma contempla actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, además de un encuentro institucional con Milei en la Casa Rosada. El Gobierno creó además una unidad específica para coordinar la visita y estableció feriados vinculados con las actividades previstas. La agenda genera una sensibilidad adicional porque la actividad en Claypole se producirá mientras el Congreso mantiene abierta la discusión sobre el nuevo régimen de Discapacidad. El oficialismo consiguió un dictamen de mayoría en Diputados, pero el texto todavía genera diferencias dentro del propio Gobierno sobre su costo, alcance y redacción final.