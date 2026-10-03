Jorge García Cuerva: “El Papa encontrará una Argentina herida y dividida”

El Pontífice estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. El cronograma contempla actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, además de un encuentro institucional con Milei en la Casa Rosada. El Gobierno creó además una unidad específica para coordinar la visita y estableció feriados vinculados con las actividades previstas. La agenda genera una sensibilidad adicional porque la actividad en Claypole se producirá mientras el Congreso mantiene abierta la discusión sobre el nuevo régimen de Discapacidad. El oficialismo consiguió un dictamen de mayoría en Diputados, pero el texto todavía genera diferencias dentro del propio Gobierno sobre su costo, alcance y redacción final.