Un policía recibió una condena de 13 años por estafar a feriantes

Resumen para apurados
- Un policía fue condenado en Tucumán a 13 años de prisión tras ser hallado culpable de cometer múltiples estafas contra feriantes, según dictaminó la jueza del caso.
- El fallo fue dictado por la jueza Balcázar. Además, el efectivo enfrenta otro proceso judicial por integrar una banda dedicada a usurpar y vender casas con papeles falsos.
- La resolución sienta un duro precedente contra los delitos cometidos por fuerzas de seguridad y se espera el avance del juicio pendiente por la ocupación ilegal de inmuebles.
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Temas TucumánDiego López Ávila
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