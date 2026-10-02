Seguridad

Un policía recibió una condena de 13 años por estafar a feriantes

El condenado también afronta otro proceso por integrar una organización que usurpaba casas y luego las vendía con documentación falsa.

MOMENTO CUMBRE. La jueza María Alejandra Balcázar se prepara para leer el fallo condenatorio.
MOMENTO CUMBRE. La jueza María Alejandra Balcázar se prepara para leer el fallo condenatorio.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 28 Min

Resumen para apurados

  • Un policía fue condenado en Tucumán a 13 años de prisión tras ser hallado culpable de cometer múltiples estafas contra feriantes, según dictaminó la jueza del caso.
  • El fallo fue dictado por la jueza Balcázar. Además, el efectivo enfrenta otro proceso judicial por integrar una banda dedicada a usurpar y vender casas con papeles falsos.
  • La resolución sienta un duro precedente contra los delitos cometidos por fuerzas de seguridad y se espera el avance del juicio pendiente por la ocupación ilegal de inmuebles.
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