Hoy arranca en Tucumán el Foro Argentina Andina

El encuentro, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, contará con la participación del embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas; el embajador de la India en la Argentina, S.E. Ajaneesh Kumar; el vocero presidencial Adrián Ravier; y reconocidos especialistas como el politólogo y consultor Sergio Berensztein, el economista de Empiria Consultores Nicolás Gadano y Walter Actis, vicepresidente de Supply Chain de YPF, entre otros. También reunirá a empresarios y referentes de la minería, la energía y otros sectores productivos, con la participación de representantes de Argentina y otros países de la región.