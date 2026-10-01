Hoy arranca en Tucumán el Foro Argentina Andina

La minería y los minerales críticos -como el litio, el cobre y el oro-, los nuevos proyectos de inversión, la energía convencional y renovable, la infraestructura para el desarrollo productivo, la innovación tecnológica aplicada a la minería, la seguridad jurídica, el clima de inversiones, los corredores bioceánicos, la integración regional y el federalismo como motor del desarrollo económico. Esos serán los temas que compondrán la agenda de la segunda edición del Foro Argentina Andina que se realizará hoy, a partir de las 16, en el Hilton Garden Inn Tucumán.
El encuentro, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, contará con la participación del embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas; el embajador de la India en la Argentina, S.E. Ajaneesh Kumar; el vocero presidencial Adrián Ravier; y reconocidos especialistas como el politólogo y consultor Sergio Berensztein, el economista de Empiria Consultores Nicolás Gadano y Walter Actis, vicepresidente de Supply Chain de YPF, entre otros. También reunirá a empresarios y referentes de la minería, la energía y otros sectores productivos, con la participación de representantes de Argentina y otros países de la región.
El Foro Argentina Andina reúne a referentes de los sectores público, privado y académico para debatir el futuro de la minería, la energía, la infraestructura y el desarrollo productivo de las provincias andinas argentinas. En esta segunda edición, el encuentro se consolida como un espacio de diálogo entre funcionarios, empresarios, compañías mineras y energéticas, proveedores, inversores, especialistas y organismos nacionales e internacionales. Su objetivo es promover una agenda de políticas públicas que contribuya a mejorar la competitividad, atraer inversiones y fortalecer sectores estratégicos para el crecimiento económico de la Argentina.
Proyecto Aconquija
En el marco del Foro también se realizará la presentación del libro Proyecto Aconquija, una publicación que propone una agenda de desarrollo para Tucumán y la región, elaborada a partir del trabajo de especialistas en diferentes áreas estratégicas. Del encuentro participarán, además, autoridades nacionales y provinciales, legisladores, representantes municipales, directivos de empresas mineras y energéticas, cámaras empresarias, bancos, entidades financieras, fondos de inversión, embajadas, organismos internacionales, universidades, think tanks, consultoras y medios de comunicación.