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Pronósticos de recesión: “El problema es más de rentabilidad”, dice el economista Fernando Marengo

El economista tucumano, de la consultora BlackToro, instó a “mirar la película completa” respecto de los indicadores.

EN DISTINTAS VELOCIDADES. El economista explicó que sectores como la minería y la de los combustibles crecen y que hay un cambio de “modelo”.
EN DISTINTAS VELOCIDADES. El economista explicó que sectores como la minería y la de los combustibles crecen y que hay un cambio de “modelo”.
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 4 Hs

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