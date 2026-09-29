EconomíaNoticias económicas Pronósticos de recesión: “El problema es más de rentabilidad”, dice el economista Fernando Marengo El economista tucumano, de la consultora BlackToro, instó a “mirar la película completa” respecto de los indicadores. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL EN DISTINTAS VELOCIDADES. El economista explicó que sectores como la minería y la de los combustibles crecen y que hay un cambio de “modelo”. Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas ArgentinaFernando Marengo Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS JP Morgan recortó su pronóstico para Argentina y anticipó una recesión en el tercer trimestre El riesgo país alcanzó su nivel más alto desde abril: qué hay detrás de la fuerte suba El riesgo país supera los 640 puntos y alcanza su nivel más alto del año Mercado laboral: cuando el currículum recorre varias plataformas Lo más popular Una convocatoria de Unesco busca jóvenes que cuenten historias con inteligencia artificial ¿Sos graduado y tenés menos de 35 años? Hay becas para especializarse en Italia Abrieron una convocatoria nacional para músicos de rock y pop con premios millonarios Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino ¿La generación ansiosa o la más educada de la historia? Ranking notas premium Estados Unidos fue el arsenal de la democracia; ahora está desarmando a la prensa Delitos ambientales: contaminar ya puede terminar en condena Pronósticos de recesión: “El problema es más de rentabilidad”, dice el economista Fernando Marengo San Miguel Arcángel, guerra y maderas en el primer Tucumán Recuerdos fotográficos: 1955. Sabato y sus pasiones por la novela y el teatro