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Argentina Week en París: el gobierno de Milei anunció inversiones por U$S 27.000 millones

Los proyectos fueron comunicados durante la jornada de promoción del país en Francia e incluyen iniciativas en petróleo, gas, minería, energía y turismo.

La comitiva del gobierno libertario, con empresarios. FOTO X @IanArgentinoS
La comitiva del gobierno libertario, con empresarios. FOTO X @IanArgentinoS
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gobierno de Milei anunció en París inversiones privadas por U$S 27.000 millones durante la Argentina Week para impulsar sectores estratégicos como energía y minería.
  • Los proyectos se enmarcan en el RIGI e involucran a firmas como Pluspetrol y TotalEnergies, en un escenario donde la inversión privada local cayó 11,1% interanual.
  • Estos desembolsos a largo plazo buscan revertir la recesión e impulsar el desarrollo en Vaca Muerta, mientras el Ejecutivo prepara una nueva ronda en EE.UU. para 2025.
Resumen generado con IA

El gobierno de Javier Milei informó que consiguió anuncios de inversión privada por U$S 27.000 millones durante la Argentina Week realizada esta semana en París, una jornada de promoción del país que tendrá todavía un cierre en la Torre Eiffel.

El monto fue comunicado por Ian Sielecki, embajador argentino en Francia y uno de los organizadores del evento, quien destacó los acuerdos alcanzados con distintas empresas y los nuevos proyectos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Según explicó el diplomático, los anuncios incluyen nuevos RIGI -en buena medida de empresas argentinas-, proyectos que ya fueron aprobados y nuevas inversiones directas. Se trata, de acuerdo con la administración libertaria, de decisiones de desembolso de largo plazo.

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“Cuando se escriba la página de este período transformador, en el que la Argentina volvió a ser atractiva, respetada y confiable, esta semana tendrá un recuadrito”, afirmó Sielecki. Y agregó que los tres días en París “aceleraron esa transformación”.

Entre los anuncios, el embajador destacó inversiones por U$S 10.000 millones de TotalEnergies en proyectos en Neuquén y Tierra del Fuego, mientras que Pluspetrol obtuvo la aprobación de un RIGI por U$S 12.400 millones para continuar con el desarrollo de Vaca Muerta.

En Salta, Eramet anunció su intención de ampliar el proyecto de litio Centenario-Ratones, con una inversión de U$S 350 millones. En Chubut, Pan American Energy (PAE) y la francesa SNF comunicaron inversiones por U$S 1.200 millones para Cerro Dragón.

Por su parte, Glencore anunció U$S 4.000 millones para el proyecto Agua Rica, en Catamarca, consignó el sitio Infobae.

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Los principales anuncios

Uno de los proyectos destacados fue el de PAE, que presentó el primer RIGI para hidrocarburos convencionales, con el objetivo de incrementar la producción de petróleo y gas en Cerro Dragón.

Marcos Bulgheroni, Group CEO de Pan American Energy, sostuvo que el ingreso del proyecto al RIGI permitirá implementar técnicas de recuperación terciaria en zonas de menor productividad y desarrollar nuevas áreas.

También se conoció la aprobación de un RIGI para Pluspetrol, destinado al desarrollo de Bajo del Choique-La Invernada, con el objetivo de acelerar la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta durante los próximos 25 años. La empresa energética provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) participa con el 10% del proyecto.

Julián Escuder, country manager de Pluspetrol Argentina, destacó que el RIGI permite contar con condiciones de previsibilidad para inversiones de largo plazo en yacimientos no convencionales.

En el caso de TotalEnergies, el anuncio contempla entre U$S 1.100 millones y U$S1.500 millones para pozos offshore en Tierra del Fuego, un proyecto denominado Alberdi; hasta U$S 5.000 millones para el Área San Roque, en Neuquén, y unos U$S 4.000 millones para el área Aguada Pichana, con el objetivo de incrementar la producción de gas.

Además, Sielecki destacó que el empresario Bernard Arnault anunció un acuerdo para que su conglomerado LVMH compre Vicuña de Catamarca, además de una expansión de sus bodegas en Mendoza y la confirmación de su apuesta por la Argentina.

También mencionó que Hitachi Group eligió al país para instalar su hub regional, con la incorporación de 2.000 puestos de trabajo, y que Huttopia anunció su desembarco en Mar Azul y otros destinos.

El contraste con la inversión privada

Los anuncios oficiales se producen en un contexto en el que la inversión privada acumula cuatro trimestres de contracción interanual.

Durante el segundo trimestre de este año, la formación bruta de capital fijo registró, según estimaciones preliminares, una caída del 11,1% respecto del mismo período del año anterior.

De acuerdo con los datos difundidos por el gobierno libertario, la edición parisina de Argentina Week duplicó en anuncios de inversión a la realizada en Nueva York. La versión estadounidense, en tanto, tendrá una nueva edición prevista para marzo o abril del próximo año.

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