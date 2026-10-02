Argentina Week en París: el gobierno de Milei anunció inversiones por U$S 27.000 millones

También se conoció la aprobación de un RIGI para Pluspetrol, destinado al desarrollo de Bajo del Choique-La Invernada, con el objetivo de acelerar la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta durante los próximos 25 años. La empresa energética provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) participa con el 10% del proyecto.