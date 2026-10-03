La protesta estudiantil se propaga por toda Francia

El reclamo de los estudiantes es uno de los problemas que enfrenta en estos días el gobierno francés, que presentó el jueves un proyecto de presupuesto para 2027 que contempla un ahorro de 54.000 millones de euros, centrándose principalmente en los jubilados, los funcionarios y las administraciones locales. Los sindicatos y la oposición prometieron dar una tenaz batalla, a siete meses para las elecciones presidenciales.