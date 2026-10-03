La protesta estudiantil se propaga por toda Francia

PARÍS, Francia.- Un creciente movimiento de protesta para exigir mejores condiciones en la educación se extiende por toda Francia, de la mano del reclamo de estudiantes de secundaria. Ayer, encendieron hogueras y lanzaron proyectiles contra la policía, que respondió disparando gases lacrimógenos.
El movimiento empezó la semana pasada en la región de París y se extendió a nivel nacional entre los alumnos de liceo, en su mayoría de entre 15 y 18 años. Ayer, 735 centros se vieron perturbados u obligados a cerrar, según las autoridades.
Algunas ciudades, como París y Estrasburgo, registraron choques entre jóvenes y fuerzas de seguridad en varias ciudades. Y un policía fue brutalmente golpeado en Belfort, en el noreste de Francia, por “alborotadores”, según el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez.
A la entrada del liceo Turgot, en el centro de París, decenas de estudiantes, algunos encapuchados, bloquearon el acceso, ayer por la mañana. En un ambiente distendido, había pancartas donde se leía: “No pararemos hasta que seamos escuchad@s” o “¿Quién nos protege de la policía?”.
“El horario está demasiado cargado. A menudo tenemos clase de ocho a 18. Además, trabajamos dos horas al día en casa. No tenemos tiempo para actividades extraescolares”, explicó Simon, de 15 años.
Según Anna, también de 15 años, durante la ola de calor hubo hasta 37ºC y en invierno hace frío. “Gastan dinero en fundas para teléfonos, pero no en cosas importantes”, agregó en referencia al dispositivo para garantizar la prohibición del uso de celulares.
Entre las quejas de los manifestantes figuran también las ausencias excesivas de personal docente y la falta de reemplazos, en un contexto en que Francia busca reducir el gasto para sanear su deuda pública.
El ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray, se reunió este viernes con sindicatos educativos y asociaciones estudiantiles, pero al término del encuentro reiteraron el llamado a mantener el movimiento y a participar en una jornada de grandes protestas, el próximo martes, ante la falta “de medidas concretas”.
Llamado a los padres
El gobierno del presidente centroderechista Emmanuel Macron sostiene que las protestas son legítimas, pero la violencia no, y Geffray acusó al movimiento de estar “secuestrado por grupos marginales violentos”.
“La represión policial extremadamente violenta, inevitablemente, aviva la ira de los estudiantes de liceo”, aseguró James, uno de los movilizados, en Lille, norte de Francia.
Más de 300 policías y gendarmes resultaron heridos, así como 65 trabajadores del Ministerio de Educación, entre ellos 40 directores de liceo, y 170 alumnos desde el inicio del movimiento, según las autoridades.
En la meridional Marsella, la segunda ciudad más poblada de Francia, numerosos centros organizaron clases de forma remota, después que las protestas interrumpieran el jueves el servicio de buses, tranvías y buses.
“Los padres deben dar un paso al frente y decirles claramente a sus hijos que no vayan” a las manifestaciones, porque “corren peligro”, urgió el ministro de Educación.
Su par de Justicia, Gérald Darmanin, pidió a los fiscales que responsabilicen a los padres de los daños causados por sus hijos durante las manifestaciones y que “paguen las reparaciones”. Sólo ayer, 1.747 personas fueron detenidas y más de 5.000 desde el lunes, según el Ministerio del Interior.
Las primeras detenciones policiales desembocaron, en los tribunales, en condenas a trabajos en beneficio de la comunidad.
A siete meses de las presidenciales, para las que la extrema derecha lidera la intención de voto en los sondeos, la oficina del primer ministro, Sébastien Lecornu, acusó al partido de izquierda La Francia Insumisa de estar detrás de las protestas. El coordinador del partido, Manuel Bompard, acusó al primer ministro de “caer en el complotismo”.
El reclamo de los estudiantes es uno de los problemas que enfrenta en estos días el gobierno francés, que presentó el jueves un proyecto de presupuesto para 2027 que contempla un ahorro de 54.000 millones de euros, centrándose principalmente en los jubilados, los funcionarios y las administraciones locales. Los sindicatos y la oposición prometieron dar una tenaz batalla, a siete meses para las elecciones presidenciales.
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de Finanzas y de financiación de Seguridad Social para 2027. El “esfuerzo” de 54.000 millones de euros, de los cuales 45.000 millones corresponden a nuevas medidas, busca reducir el déficit al 5% del PBI, frente al 5,4% previsto para 2026, superior al 3% fijado por las normas europeas.
El martes, las ocho organizaciones laborales representativas de la función pública hicieron un llamamiento a la huelga, algo que no ocurría desde 2018. Según el ministerio del Interior, más de 200.000 personas marcharon en las calles francesas, mientras la tasa de huelga se situó entre el 5% y casi el 10%, dependiendo de los sectores. La secretaria general de la CGT, Sophie Binet, pide hacer todo lo posible para “impedir un presupuesto regresivo”.