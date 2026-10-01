Resolución judicial

Elecciones en la UNT: la Cámara Federal cerró el paso al recurso extraordinario en el caso Pagani

Por mayoría, el tribunal desestimó el intento de la casa de altos estudios de llegar de forma ordinaria a la Corte Suprema, y consolidó la inhabilitación a un tercer mandato consecutivo en el Rectorado.

La UNT vivió momentos tensos durante el proceso electoral.
La UNT vivió momentos tensos durante el proceso electoral.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Cámara Federal de Tucumán rechazó el recurso extraordinario de la UNT para acudir a la Corte, ratificando la inhabilitación de Sergio Pagani para un tercer mandato.
  • Por mayoría, el tribunal frenó la vía ordinaria del rectorado hacia el máximo tribunal, en medio de un proceso electoral atravesado por fuertes tensiones institucionales.
  • La resolución consolida el impedimento legal para la reelección consecutiva y redefine el escenario político de cara a la renovación de autoridades en la universidad.
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