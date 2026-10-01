Elecciones en la UNT: la Cámara Federal cerró el paso al recurso extraordinario en el caso Pagani
Por mayoría, el tribunal desestimó el intento de la casa de altos estudios de llegar de forma ordinaria a la Corte Suprema, y consolidó la inhabilitación a un tercer mandato consecutivo en el Rectorado.
Resumen para apurados
- La Cámara Federal de Tucumán rechazó el recurso extraordinario de la UNT para acudir a la Corte, ratificando la inhabilitación de Sergio Pagani para un tercer mandato.
- Por mayoría, el tribunal frenó la vía ordinaria del rectorado hacia el máximo tribunal, en medio de un proceso electoral atravesado por fuertes tensiones institucionales.
- La resolución consolida el impedimento legal para la reelección consecutiva y redefine el escenario político de cara a la renovación de autoridades en la universidad.
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