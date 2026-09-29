León XIV lanza un alegato por la paz en Europa, en su despedida de Francia

Este proyecto nacido de los escombros de un continente devastado, se debilitó en los últimos años por la crisis política abierta con la llegada de migrantes, la retirada del Reino Unido y las diferencias sobre qué actitud adoptar con el presidente ruso, Vladimir Putin. “Hoy en día, las relaciones humanas y entre los estados se vuelven cada vez más bárbaras”, estimó León XIV, quien pidió a Europa poner fin a la “espiral” de “la mentira y el engaño”, en una crítica velada a políticos populistas como Trump.