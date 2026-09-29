León XIV lanza un alegato por la paz en Europa, en su despedida de Francia

METZ, Francia.- El papa León XIV lanzó este lunes un alegato por la paz en Europa y advirtió contra “la ilusión del rearme”, al término de un viaje de cuatro días a Francia marcado por los baños de masas en este país laico.
La agenda del pontífice de 71 años estuvo cargada: en París criticó las “derivas” de la Inteligencia Artificial y la “muerte programada” con la eutanasia y, en Lourdes, prometió a las víctimas de agresiones sexuales en el seno de la Iglesia evitar nuevos casos.
El llamamiento a la paz protagonizó su última etapa del viaje en la ciudad de Metz, en un contexto cambiante, entre la guerra en Ucrania, el auge de la extrema derecha europea y la imprevisibilidad del presidente estadounidense, Donald Trump.
“Lamentablemente, también en Europa, en esta época ha reaparecido la guerra (...) que cada día causa innumerables víctimas civiles”, aseguró el papa estadounidense-peruano, durante un discurso en el centro de congresos Robert Schuman.
“Es necesario comprometerse en un diálogo paciente, mostrar audacia en la negociación y estar dispuestos a sacrificar algunas posiciones por el bien superior de la paz”, agregó León XIV, cuyo padre desembarcó en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial.
“Mentira y engaño”
La elección de Metz, que Francia y Alemania se disputaron desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX, no fue superficial.
En esta región nació Robert Schuman (1886-1963), uno de los llamados “padres fundadores” de la Unión Europea, y que el Vaticano busca beatificar.
Este proyecto nacido de los escombros de un continente devastado, se debilitó en los últimos años por la crisis política abierta con la llegada de migrantes, la retirada del Reino Unido y las diferencias sobre qué actitud adoptar con el presidente ruso, Vladimir Putin. “Hoy en día, las relaciones humanas y entre los estados se vuelven cada vez más bárbaras”, estimó León XIV, quien pidió a Europa poner fin a la “espiral” de “la mentira y el engaño”, en una crítica velada a políticos populistas como Trump.
Tras reafirmar su apoyo al “derecho internacional y el multilateralismo”, llamó a “integrar” a los migrantes y alertó contra “la ilusión del rearme”, en momentos en que los países europeos aumentan su gasto militar frente a una Rusia cada vez más desafiante.
El presidente francés, Emmanuel Macron, que invitó sin éxito a sus pares de la UE al acto -sólo acudió Luxemburgo-, pidió no ceder al “regreso de los nacionalismos”, cuando varios países clave celebran en 2027 elecciones con los partidos ultraderechistas en auge.
Carta venezolana
Pero el esperado mensaje de paz del líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo sí se escuchó entre los 35.000 fieles que, según el Vaticano, lo aclamaron por las calles de Metz y dentro de su catedral gótica, donde ofició una misa, su último acto en Francia, de donde se marchó en avión de regreso a Roma. “Solo hace falta que los dirigentes sigan su ejemplo. ¡Debería ir a ver a Trump, a Putin!”, exclamó Bernard Adam, de 70 años, mientras esperaba ver pasar el papamóvil.
Entre el público, Gilda Prochasson y Marucha Gilles, dos peruanas residentes en Francia, recordaban el paso del pontífice como obispo en este país andino, adonde regresará en noviembre tras visitar Uruguay y Argentina.
“De Chiclayo a Metz. La distancia no borra nada”, rezaba el cartel que portaban.
Dentro de la catedral, Zeneida González, miembro de la organización “Con Vzla” en Francia, vinculada a la opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, aprovechó la misa para entregarle una carta al papa pidiéndole rezar “por la paz en Venezuela” y “la liberación de los presos políticos”.
León XIV acudió a Francia con la curiosidad de conocer los motivos del auge de los bautismos entre jóvenes y adultos pese a que la práctica religiosa general retrocede y se marchará habiendo sacado a las calles a más de 1,3 millones de fieles, según el Vaticano. Y con un pedido a la Virgen de Lourdes, a siete meses de la elección presidencial que la ultraderechista Marine Le Pen lidera en los sondeos: “Obtén para Francia gobernantes sabios y generosos, (...) Que conserven al país en paz en el concierto de las naciones”.