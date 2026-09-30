Fuerte tensión social en Francia, por una huelga y por protestas de estudiantes

Francia vivió ayer una jornada de protestas, con huelgas de funcionarios y choques entre estudiantes y policías, a dos días de la presentación de los presupuestos y a pocos meses de unas presidenciales en las que la ultraderecha parte como favorita.
Unos 200.000 manifestantes salieron a las calles en todo el país y cerca de 30.000 en París, según el Ministerio del Interior, en una jornada en la que estaban convocadas más de 170 marchas para reclamar una revalorización de los salarios de los funcionarios, erosionados por la inflación, y unos “medios presupuestarios a la altura” de la administración pública.
Según el sindicato CGT, más de 300.000 personas se manifestaron en todo el país, entre ellas 70.000 en París.
“Incluso con 40°C, nuestros salarios siguen congelados”, se leía en una pancarta en la marcha de Lyon, tras un verano abrasador que puso a prueba a los bomberos y al sistema de salud.
El pliego de reclamos de los funcionarios va desde la pérdida del poder adquisitivo, plantillas de empleados insuficientes, condiciones de trabajo deterioradas y, a veces, precariedad frente a recortes presupuestarios.
Con una deuda pública en niveles récord, el primer ministro Sébastien Lecornu avanzó a mediados de mes que planeaba un ajuste fiscal de 54.000 millones de euros (62.000 millones de dólares) en los próximos presupuestos. Cerca del 10% de los empleados del sector público estatal estaban en huelga al mediodía, según datos del gobierno. Entre los docentes, un 13,71% se sumaron al paro.
En tanto, movimientos de estudiantes de secundaria que protestan desde la semana pasada exigiendo mejores condiciones generales para el sector educativo, protagonizaron un día de enfrentamientos violentos, con grupos de adolescentes que prendieron fuego a contenedores de basura y lanzaron objetos contra la policía, que respondió con porras y gases lacrimógenos.
Los disturbios dejaron 440 detenidos, y también heridos, incluyendo al menos 10 miembros del personal y varios alumnos.