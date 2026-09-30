Fuerte tensión social en Francia, por una huelga y por protestas de estudiantes

Unos 200.000 manifestantes salieron a las calles en todo el país y cerca de 30.000 en París, según el Ministerio del Interior, en una jornada en la que estaban convocadas más de 170 marchas para reclamar una revalorización de los salarios de los funcionarios, erosionados por la inflación, y unos “medios presupuestarios a la altura” de la administración pública.