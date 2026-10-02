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Teatro: Kikín Díaz transita los textos de Pedro Lemebel

Se presentará esta noche, desde las 21.30, en Santos Discépolo.

ABORDAJE. Kikín Díaz se mete en el universo de Pedro Lemebel.
ABORDAJE. Kikín Díaz se mete en el universo de Pedro Lemebel.
Hace 6 Hs

Habrá un solo cuerpo en escena, pero remitirá al otro ausente. Kikín Díaz protagonizará esta noche, desde las 21.30 y en Santos Discépolo (La Rioja 219) una lectura performática sobre textos del chileno Pedro Lemebel en su espectáculo “Leemebel”

“Léeme es un imperativo para entrar en el universo de las crónicas célebres del escritor. En estos tiempos son necesarias las propuestas alternativas, disidentes y que buscan la estimulación de las experiencias escénicas. Con la entrada se incluye una copa de vino para enjugar las letras y relajarse, en esta propuesta pensada en mantener viva la memoria de Pedro e ’infectar’ a nuevos lectores/oyentes, ya que los autores mariquitas del sur global siempre estamos luchando contra el silencio”, afirma Kikín.

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Lemebel falleció hace una década, pero su obra aún es desconocida en términos masivos. “Lo elegí porque es una voz que resuena con lo popular; nacido en los márgenes de Santiago de Chile, a través de sus textos puso luz en historias que no se contaban. A la literatura y a la performance le aportó una forma de enunciarse única, siendo contestarlo y disidente durante la dictadura de Augusto Pinochet. Él se diferencia de lo gay, de esa versión de los homosexuales que le gusta al mercado, al mainstream y al consumo de masas. Narra las existencias de identidades disidentes, travestis y de personas que viven y mueren por el VIH. Toma el insulto y lo convierte en empoderamiento mediante una lengua picante y filosa”, explica el actor.

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Aclara que construyó “este trabajo como una investigación en solitario, explorando mis propios recursos expresivos lo que me arrojó al proyecto unipersonal donde soy mi propia orquesta, gestiono, dirijo, leo, armo y desarmo”. “La selección de textos no fue fácil porque cada obra es profunda y maravillosa. Soy solo un umbral y desde ahí los invito a entrar al universo de Pedro”, concluye.

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