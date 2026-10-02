Teatro: Kikín Díaz transita los textos de Pedro Lemebel

Lemebel falleció hace una década, pero su obra aún es desconocida en términos masivos. “Lo elegí porque es una voz que resuena con lo popular; nacido en los márgenes de Santiago de Chile, a través de sus textos puso luz en historias que no se contaban. A la literatura y a la performance le aportó una forma de enunciarse única, siendo contestarlo y disidente durante la dictadura de Augusto Pinochet. Él se diferencia de lo gay, de esa versión de los homosexuales que le gusta al mercado, al mainstream y al consumo de masas. Narra las existencias de identidades disidentes, travestis y de personas que viven y mueren por el VIH. Toma el insulto y lo convierte en empoderamiento mediante una lengua picante y filosa”, explica el actor.