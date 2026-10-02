¿Invasión en Tucumán? Por qué aparecen cientos de hormigas voladoras
La masiva reaparición de hormigas aladas en las calles tras días de calor, humedad y lluvia encendió las alarmas de los vecinos. La especialista Fabiana Cuezzo explica por qué no se trata de un peligro ni de una plaga, sino del “vuelo nupcial”, una etapa clave en la reproducción de las colonias.
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