El compromiso de una prepaga tucumana con la cobertura y la prevención
La salud privada atraviesa un momento complejo y quienes están al frente de las prepagas lo saben. Daniel José Lamagna, gerente general de Red de Seguro Médico, lo expresó sin rodeos durante su participación en el ciclo "Encuentros LA GACETA: Sentirnos Bien".
"Estamos pasando una situación preocupante", reconoció el directivo, quien explicó que el esquema de cobertura se sostiene de manera solidaria: quienes usan menos prestaciones ayudan a cubrir a quienes más las necesitan. El problema aparece cuando determinados medicamentos, tratamientos o equipamientos alcanzan valores cada vez más difíciles de absorber.
Lamagna mencionó medicamentos que llegan a costar millones de pesos y puso un ejemplo concreto: una silla postural para un chico con discapacidad puede rondar los $20 millones. Frente a esas cifras, la ecuación se vuelve difícil de sostener, pero el objetivo es claro: "No dejar de dar cobertura".
El impacto en los afiliados
El gerente de Red de Seguro Médico también observó un fenómeno que se intensificó en los últimos tiempos: más afiliados recurren a hospitales públicos aun cuando cuentan con obra social y sanatorios contratados. "Están usando mucho la parte pública", señaló Lamagna y aclaró que esa atención después también puede generar un costo para la empresa, incluso superior al de algunos prestadores privados con los que ya tienen valores acordados.
Para sostener las prestaciones cuando la cuenta se vuelve cuesta arriba, desde la prepaga recurren a distintas herramientas: anticipos, financiamiento o créditos bancarios. "Nos damos maña", resumió el directivo.
Pese a las dificultades, Lamagna aseguró que actualmente Red de Seguros Médicos puede responder a las necesidades de sus afiliados. La empresa lleva 24 años en el sector, cuenta con alrededor de 55.000 titulares y trabaja con una red de prestadores y servicios de atención de primera calidad.
Para el gerente, además, la salud no empieza únicamente cuando alguien se enferma. "La salud no pasa solo por ir a un médico", sostuvo al remarcar también el lugar de los controles y la prevención.