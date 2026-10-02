El compromiso de una prepaga tucumana con la cobertura y la prevención

El impacto en los afiliados

El gerente de Red de Seguro Médico también observó un fenómeno que se intensificó en los últimos tiempos: más afiliados recurren a hospitales públicos aun cuando cuentan con obra social y sanatorios contratados. "Están usando mucho la parte pública", señaló Lamagna y aclaró que esa atención después también puede generar un costo para la empresa, incluso superior al de algunos prestadores privados con los que ya tienen valores acordados.