La reacción de la familia de Federico Martín Aramburú tras la condena a 26 y 19 años de prisión a sus asesinos
Cecilia Aramburu y los abogados de la querella expresaron su alivio tras la sentencia dictada en París contra Loïk Le Priol y Romain Bouvier por el homicidio del ex Puma, ocurrido en marzo de 2022.
Resumen para apurados
- La familia de Federico Aramburú expresó alivio tras la condena en París a 26 y 19 años de prisión para los autores del homicidio del ex Puma en 2022.
- El tribunal francés descartó la legítima defensa y acreditó la intención homicida de los imputados tras un altercado, aunque desestimó la premeditación.
- El fallo brinda consuelo a los familiares al cerrar el proceso penal y reafirma que el deportista fue víctima de una agresión criminal injustificada.
La familia de Federico Martín Aramburú recibió con alivio el fallo que condenó a 26 años de prisión a Loïk Le Priol y a 19 años a Romain Bouvier por el homicidio del ex Puma, ocurrido el 19 de marzo de 2022 en París. Después de tres semanas de audiencias y 11 horas de deliberación, la Corte de Asís de París declaró culpables a los dos principales acusados por el asesinato de Aramburú y la tentativa de asesinato de su amigo y también exrugbier, Shaun Hegarty.
Las penas quedaron apenas por debajo de las solicitadas por la fiscalía, que había pedido 27 y 20 años de prisión, respectivamente.
Aunque el tribunal descartó la figura de asesinato con premeditación, que había sido contemplada durante la instrucción y sostenida por la fiscalía, los abogados de la familia consideraron que las condenas reflejan la gravedad de los hechos.
A la salida del tribunal, los familiares y allegados del exintegrante de Los Pumas se abrazaron y abandonaron la sede judicial con muestras de alivio. Según informó "Le Parisien", la familia valoró especialmente que la sentencia permite cerrar una etapa judicial que se extendió durante cuatro años y medio.
“El castigo está a la altura de la gravedad de los hechos”
Yann Le Bras, uno de los abogados de la familia Aramburu, sostuvo que el fallo llevó tranquilidad a los allegados de la víctima.
“La reacción es la del apaciguamiento de las familias Hegarty y Aramburú”, afirmó el letrado. “El castigo está a la altura de la gravedad de los hechos. Hay que considerar que esta audiencia fue de una intensidad muy alta”, agregó.
Para Le Bras, la resolución contiene “decisiones equilibradas” y permitirá que los familiares puedan “cerrar este largo capítulo judicial”.
El abogado reconoció que la calificación de premeditación podría haberse mantenido, pero consideró que su ausencia no modifica la valoración que la familia hizo del fallo. “Sin duda, esa calificación podría haberse mantenido, pero la decisión está a la altura de los hechos”, señaló. Insistió en que se trata de una resolución que “apacigua a las familias”.
El alivio de la madre de Aramburú
Cecilia Aramburú, madre del ex Puma, también habló después de conocer la sentencia y destacó que los dos acusados quedarán privados de su libertad. “No entiendo cómo personas con semejantes antecedentes pudieron estar en libertad y actuar de esa forma, pero me alivia saber que ahora no pueden volver a hacer daño”, declaró.
La mujer también remarcó que el juicio permitió despejar cualquier cuestionamiento sobre la conducta de su hijo durante la secuencia que terminó con su muerte. “Nos vamos con la certeza de que está claro que Federico fue víctima de dos criminales, y que Federico no era una persona violenta ni un delincuente”, afirmó.
Durante el proceso, Cecilia Aramburú estuvo acompañada por familiares y allegados. Frente al palacio de justicia, varias personas llevaron pañuelos rojos con referencias a la bandera argentina y al número 13, el dorsal que Aramburu utilizó durante su etapa con Los Pumas.
Sophie Thonon-Wesfreid, abogada de Cecilia Aramburu, también destacó el impacto del fallo sobre la imagen de la víctima. “La figura de su hijo aparece con plena claridad”, sostuvo ante la prensa.
Qué determinó el tribunal
Uno de los puntos centrales de la sentencia fue el rechazo del argumento de legítima defensa planteado por Le Priol durante el juicio para justificar los seis disparos efectuados aquella madrugada.
La Corte de Asís tampoco consideró que el exintegrante de los comandos de la Marina francesa tuviera sus facultades alteradas al momento del crimen. Además de las penas de prisión, ambos condenados recibieron una orden de tratamiento médico.
Los jueces consideraron probado que Le Priol y Bouvier actuaron con intención homicida. Según la reconstrucción, el tribunal tuvo en cuenta que ambos vaciaron los cargadores de sus armas y que, por su experiencia en el manejo de armamento, debían haber advertido que Aramburu se encontraba indefenso durante los disparos.
La Corte concluyó que existió una acción conjunta dirigida a matar, pero no encontró pruebas suficientes para demostrar que ambos hubieran acordado previamente cometer el homicidio después de la pelea que habían mantenido con Aramburu y Hegarty.
Por qué no hubo premeditación
La falta de pruebas sobre una concertación previa fue determinante para que el tribunal descartara la premeditación.
Entre los elementos considerados por los magistrados estuvo la ausencia de imágenes de las cámaras de seguridad que permitieran acreditar que los acusados habían coordinado el ataque antes de ejecutarlo.
También analizaron la conducta de ambos durante la secuencia. Según la reconstrucción del tribunal, Le Priol no había utilizado su arma durante un segundo enfrentamiento y Bouvier tampoco disparó inmediatamente después de descender de la camioneta Jeep en la que se trasladaba el grupo.