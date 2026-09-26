La reacción de la familia de Federico Martín Aramburú tras la condena a 26 y 19 años de prisión a sus asesinos

La familia de Federico Martín Aramburú recibió con alivio el fallo que condenó a 26 años de prisión a Loïk Le Priol y a 19 años a Romain Bouvier por el homicidio del ex Puma, ocurrido el 19 de marzo de 2022 en París. Después de tres semanas de audiencias y 11 horas de deliberación, la Corte de Asís de París declaró culpables a los dos principales acusados por el asesinato de Aramburú y la tentativa de asesinato de su amigo y también exrugbier, Shaun Hegarty.