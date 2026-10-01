Resolución judicial

La Cámara Federal convalidó la elección en Medicina y cerró la discusión por las reelecciones en la UNT

El tribunal rechazó el recurso directo contra la asunción de Liliana Tefaha al determinar que la impugnación fue extemporánea y articulada ante una Junta Electoral que carecía de competencia sobre un proceso ya concluido.

La elección en la Facultad de Medicina quedó zanjada tras la resolución de la Cámara.
La elección en la Facultad de Medicina quedó zanjada tras la resolución de la Cámara.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Cámara Federal de Tucumán convalidó la elección de Liliana Tefaha en Medicina de la UNT al rechazar una impugnación extemporánea sobre los comicios.
  • El tribunal desestimó el recurso al considerar que la presentación se hizo fuera de término y ante una Junta Electoral sin competencia en un proceso ya finalizado.
  • La resolución judicial pone fin al debate sobre las reelecciones en la Universidad Nacional de Tucumán y ratifica la asunción de las autoridades electas.
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