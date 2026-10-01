La Cámara Federal convalidó la elección en Medicina y cerró la discusión por las reelecciones en la UNT
El tribunal rechazó el recurso directo contra la asunción de Liliana Tefaha al determinar que la impugnación fue extemporánea y articulada ante una Junta Electoral que carecía de competencia sobre un proceso ya concluido.
Resumen para apurados
- La Cámara Federal de Tucumán convalidó la elección de Liliana Tefaha en Medicina de la UNT al rechazar una impugnación extemporánea sobre los comicios.
- El tribunal desestimó el recurso al considerar que la presentación se hizo fuera de término y ante una Junta Electoral sin competencia en un proceso ya finalizado.
- La resolución judicial pone fin al debate sobre las reelecciones en la Universidad Nacional de Tucumán y ratifica la asunción de las autoridades electas.
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