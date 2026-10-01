Política

Los cinco confirmados y los interrogantes que resta por develar en la Libertad Avanza de Tucumán

El armado que lidera Lisandro Catalán anunció a Agustín Delacroix para competir en Yerba Buena. Los confirmados y los que esperan.

POR LA GOBERNACIÓN. Lisandro Catalán, ex ministro de Javier Milei, encabezará las boletas de LLA en 2027. Foto de X
POR LA GOBERNACIÓN. Lisandro Catalán, ex ministro de Javier Milei, encabezará las boletas de LLA en 2027. Foto de X
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lisandro Catalán avanza con el armado de La Libertad Avanza en Tucumán y confirmó a Agustín Delacroix como candidato en Yerba Buena de cara a futuros comicios.
  • El espacio libertario provincial ya definió cinco candidaturas clave, mientras Catalán se perfila para encabezar la fórmula para la gobernación en 2027.
  • El armado busca consolidar el sello de Javier Milei en Tucumán, desafiando a las fuerzas tradicionales mientras restan definir postulaciones estratégicas.
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