Los cinco confirmados y los interrogantes que resta por develar en la Libertad Avanza de Tucumán

Resumen para apurados
- Lisandro Catalán avanza con el armado de La Libertad Avanza en Tucumán y confirmó a Agustín Delacroix como candidato en Yerba Buena de cara a futuros comicios.
- El espacio libertario provincial ya definió cinco candidaturas clave, mientras Catalán se perfila para encabezar la fórmula para la gobernación en 2027.
- El armado busca consolidar el sello de Javier Milei en Tucumán, desafiando a las fuerzas tradicionales mientras restan definir postulaciones estratégicas.
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