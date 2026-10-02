Comedia en el teatro Mercedes Sosa: risas y reflexión en “La cena de los tontos”

La historia recorrió escenarios en todo el mundo, y la puesta argentina llegará hoy y mañana al teatro Mercedes Sosa (San Martín 479), con funciones a las 21. La obra está protagonizada por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández, y arriba con el prestigio de haber ganado el Premio Estrella de Mar como Mejor Comedia, y estatuillas individuales para Bossi y Fernández, de la mano del director Marcos Carnevale, cuyo pulso para el cine se traduce sobre el escenario en el ritmo y el juego ágil. En su recorrido ya sumó 200.000 espectadores. La adaptación nacional es de Fernando Masllorens y Federico González del Pino, quienes muchas veces tienen los derechos de las obras teatrales de origen europeo y norteamericano, y se responsabilizan de su montaje sin alteraciones sustanciales en el país.