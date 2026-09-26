El papa León XIV advierte contra la llegada de un “paraíso de máquinas”

“La tutela del derecho a la vida constituye el fundamento imprescindible de cualquier otro derecho humano”, añadió el líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo. A siete meses de la elección presidencial en Francia, crucial para la Unión Europea, León XIV aseguró que “una justa laicidad no consiste en excluir a la religión del espacio público” y abogó por un diálogo “urgente” entre personas de diferentes culturas y religiones.