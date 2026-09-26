El papa León XIV advierte contra la llegada de un “paraíso de máquinas”

El papa León XIV advirtió este viernes en París contra el riesgo de perder “nuestra humanidad en medio del ‘paraíso de las máquinas’ que invaden y condicionan nuestra vida cotidiana”, en un contexto de creciente preocupación sobre la inteligencia artificial.
El pontífice estadounidense-peruano, de 71 años, dedicó en mayo su primera encíclica, “Magnifica Humanitas” a la IA, tecnología que llamó a “desarmar” para “impedirle el dominio sobre lo humano”, tema que abordó de nuevo al inicio de su visita de cuatro días a Francia.
Ante las autoridades francesas y diplomáticos reunidos en el Palacio del Elíseo, León XIV llamó a “formar las mentes en un discernimiento ético capaz de distinguir lo que es moralmente bueno”, para que el progreso tecnológico esté al servicio de la dignidad humana.
Justo antes de la intervención papal, el presidente francés, Emmanuel Macron, abogó por establecer una “organización internacional” para que los “modelos más avanzados” de inteligencia artificial no terminen “en manos de unos pocos”.
“La inteligencia artificial debe ser un servidor y no un amo”, dijo durante el acto en el Elíseo.
Citando sucesivamente a personajes ilustrados de la historia de Francia como Clodoveo, el escritor Georges Bernanos, el premio Nobel de la Paz René Cassin y el sacerdote San Vicente de Paúl, el pontífice rindió homenaje a este país laico, entre advertencias veladas.
El papa León XIV calificó “las manipulaciones genéticas, la gestación surogada, la compra de órganos” y “la oferta de una muerte programada” como “derivas” de la ciencia y la tecnología, que no están guiadas por la conciencia.
Francia se convirtió en marzo de 2023 en el primer país en inscribir la “libertad garantizada” a abortar en su Constitución y, a finales del pasado julio, permitido el derecho a la eutanasia y al suicidio asistido en determinados casos.
“La tutela del derecho a la vida constituye el fundamento imprescindible de cualquier otro derecho humano”, añadió el líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo. A siete meses de la elección presidencial en Francia, crucial para la Unión Europea, León XIV aseguró que “una justa laicidad no consiste en excluir a la religión del espacio público” y abogó por un diálogo “urgente” entre personas de diferentes culturas y religiones.
El principio de laicidad es un tema de tensión recurrente en el debate público, especialmente en torno al uso del velo islámico, cuya prohibición en los espacios públicos propone la ultraderechista Marine Le Pen.
“Ante el estruendo de las guerras”, el pontífice urgió además a Francia, potencia nuclear, a “seguir siendo un incansable artífice de la paz”, especialmente en la “querida Europa”, y advirtió de la “convicción errónea de que la posesión de armas nucleares sería una garantía de seguridad”.
Ante una multitud
Unas 300.000 personas, según estimaciones oficiales avanzadas por el Vaticano, abandonaron las calles de la “Ciudad de la Luz” para ver la primera visita papal desde la de Benedicto XVI en 2008.
“¡Aquí llega!”, gritó una persona mientras el papamóvil del pontífice estadounidense-peruano circulaba en su primer baño de masas, bajo un cielo despejado y azul. “Mira, es el papá, esto es una locura”, dijo otra.
Terry Spytek, de 83 años, viajó desde Estados Unidos para ver a su compatriota sólo durante tres segundos, pero cree que valió la pena. “Lo siento aquí mismo, en mi corazón. Me siento muy conmovida, aunque haya sido una mirada muy rápida”, agregó.
Otros 80.000 jóvenes de entre 17 y 35 años abarrotaron el mítico Estadio de Francia, al norte de París, para una vigilia con León XIV. Este grupo de edad despierta su curiosidad por la alza de bautismos en esta franja pese a la caída de la práctica religiosa general.
El pontífice fue acogido como una estrella del rock por los jóvenes, celular en mano, a quienes dio las gracias por “su valentía, su presencia, su fe”. “¡Ustedes son los santos de Francia!”, aseveró, tras un espectáculo pirotécnico y otro histórico recreando los vínculos cristianos de este país laico.
“En esta era en la que estamos centrados en nosotros mismos, nos dice que no debemos olvidar mirar hacia los demás. Ese mensaje es muy importante para mí”, confesó Coralie Cece, una enfermera de 33 años que pidió un día libre para poder “escuchar” al papá “en persona”.
Nada más llegar a Francia, donde fue recibido por su presidente, Macron, y su esposa Brigitte vestida de negro, el líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo ya lanzó sus primeros mensajes.
Ante autoridades y diplomáticos en el Palacio del Elíseo, instó a “formar las mentes en un discernimiento ético capaz de distinguir lo que es moralmente bueno”, para que el progreso tecnológico esté al servicio de la dignidad humana.
Y durante una visita a la Unesco, llamó a la comunidad internacional a proteger “a los niños ya los jóvenes” de las nuevas tecnologías digitales, cuyo auge debe apoyar “su crecimiento” y preservar “su libertad de pensar”.
El sumo pontífice ya había dedicado en mayo su primera encíclica, “Magnifica Humanitas”, a la IA, una tecnología que llamó a “desarmar” para “impedirle el dominio sobre lo humano”.
“Muerte programada”
León XIV condenó además “las manipulaciones genéticas, la gestación surogada, la compra de órganos” y “la oferta de una muerte programada”, y defendió el “derecho a la vida” como fundamento de los derechos humanos, en una crítica velada al gobierno francés.
Francia fue el primer país en inscribir la “libertad garantizada” a abortar en su Constitución en 2024 y en julio se permitió el derecho a la eutanasia y al suicidio asistido en determinados casos.
A siete meses de la elección presidencial en Francia, crucial para la Unión Europea, León XIV aseguró que “una justa laicidad no consiste en excluir a la religión del espacio público” y abogó por un diálogo “urgente” entre personas de diferentes culturas y religiones.
El pontífice se convirtió además en el primer papa en inspeccionar la reconstrucción de Notre-Dame tras el devastador incendio de 2019 y celebrar su “esplendor”, al tiempo que contempló la imagen del Señor de los Milagros, muy venerada en Perú.
Su predecesor, el papa Francisco -que visitó Francia en tres ocasiones, pero nunca París- no asistió a la reapertura de esta joya del arte gótico a finales de 2024, a diferencia de Donald Trump y del multimillonario Elon Musk.
Esta visita en tres etapas -París, Lourdes y Metz- movilizará un fuerte dispositivo de 15.000 policías y gendarmes y costará 27 millones de euros (unos 30 millones de dólares).
El punto culminante será una misa multitudinaria el sábado en los turísticos Campos Elíseos, ante 600.000 fieles previstos.
A continuación, León XIV viajará a Lourdes, un lugar de peregrinación para cristianos de todo el planeta, donde se reunirá el domingo en privado con víctimas de agresiones sexuales en la Iglesia.
Y terminará el lunes en Metz, con un discurso sobre la paz y la Unión Europea.