Polémica resolución

Tras la ola de críticas, la Corte aclaró que no avaló la venta de tierras y apuntó a las redes sociales

A través de un inusual comunicado institucional, el máximo tribunal remarcó que el fallo del caso CECIM solo resolvió una cuestión de legitimación procesal. Pidió no confundir a la sociedad y recordó que Diputados aún debe tratar el DNU 70/2023.

Los ministros de la Corte salieron a explicar su resolución.
Los ministros de la Corte salieron a explicar su resolución.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Corte Suprema aclaró hoy en Argentina que no avaló la venta de tierras a extranjeros, tras recibir críticas por su fallo sobre legitimación procesal en el caso CECIM.
  • Mediante un comunicado, el tribunal explicó que el fallo desestimó el reclamo por razones formales y criticó la desinformación generada en redes sobre el DNU 70/2023.
  • La definición de fondo sobre la Ley de Tierras sigue abierta, ya que el tribunal recordó que la Cámara de Diputados todavía debe tratar la validez del decreto presidencial.
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