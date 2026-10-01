Tras la ola de críticas, la Corte aclaró que no avaló la venta de tierras y apuntó a las redes sociales
A través de un inusual comunicado institucional, el máximo tribunal remarcó que el fallo del caso CECIM solo resolvió una cuestión de legitimación procesal. Pidió no confundir a la sociedad y recordó que Diputados aún debe tratar el DNU 70/2023.
Resumen para apurados
- La Corte Suprema aclaró hoy en Argentina que no avaló la venta de tierras a extranjeros, tras recibir críticas por su fallo sobre legitimación procesal en el caso CECIM.
- Mediante un comunicado, el tribunal explicó que el fallo desestimó el reclamo por razones formales y criticó la desinformación generada en redes sobre el DNU 70/2023.
- La definición de fondo sobre la Ley de Tierras sigue abierta, ya que el tribunal recordó que la Cámara de Diputados todavía debe tratar la validez del decreto presidencial.
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