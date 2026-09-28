En Francia, el papa León XIV habló sobre los abusos sexuales en la Iglesia

“En los últimos años, han afrontado con determinación el doloroso flagelo de los abusos contra personas menores (...) Es necesario perseverar en el camino emprendido, manteniendo máxima vigilancia”, afirmó ante la Conferencia Episcopal Francesa en un encuentro a puerta cerrada. Antes de entrar a la asamblea donde los obispos se suelen reunir, León XIV oró un instante ante la fotografía de la escultura “El niño que llora”, que se ubicó en ese lugar hace cinco años para no olvidar las agresiones sexuales.