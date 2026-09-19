Mundo

Francia, el nuevo eslabón débil de la zona euro

El país enfrenta una deuda colosal y un escenario de gran incertidumbre política, a pocos meses de una elección presidencial.

Francia, el nuevo eslabón débil de la zona euro
Hace 4 Hs

PARÍS, Francia.- La segunda economía de la Unión Europea está atrapada en el engranaje de una deuda colosal cada vez más costosa, hasta el punto de hacer temer un “efecto contagio” dentro del bloque. Desde hace meses, desde Estados Unidos hasta Japón, pasando por Alemania, las tasas de interés de los Estados se disparan por el aumento de precios de la energía por la guerra en Medio Oriente. “Francia es la más expuesta”, indica Kevin Thozet, del gestor de activos Carmignac, que cita una deuda pública y un déficit entre los más elevados de la eurozona, así como un Parlamento fragmentado.

La deuda pública alcanzó el 117,5% del PIB (3,5 billones de euros, 4,01 billones de dólares) a fines de marzo y el gobierno estima que el déficit público se situará en el 5,4% del PIB en 2026, casi el doble del límite fijado por las reglas europeas.

Orgullo: tres estudiantes llevarán el español y la cultura de Tucumán a las aulas de Francia

Orgullo: tres estudiantes llevarán el español y la cultura de Tucumán a las aulas de Francia

Francia vio además cómo el rendimiento del bono soberano a 10 años subía hasta el 4,50% a mediados de septiembre, nunca visto desde 2008, en un contexto de incertidumbre política a siete meses de la elección presidencial. Este nivel, que supera el de Italia, España y Grecia, encarece el costo de la deuda pública, estimado en 65.000 millones de euros en 2026 (74.000 millones de dólares), es decir, más que las partidas de Educación o Defensa (sin contar las pensiones).

“País casi periférico”

“Francia pasó de ser un país en el corazón de la zona euro a un país casi periférico”, afirma Maxime Darmet, economista de Allianz Trade. Ella pone como ejemplo el aumento el viernes hasta los 100 puntos básicos del muy observado diferencial (”spread”) entre los tipos de interés a 10 años de Francia y de Alemania (4,5% frente a 3,5%), señal de “una creciente preocupación de los inversores”.

La amenaza del efecto bola de nieve se cierne: el endeudamiento aumenta automáticamente cuando el costo medio de la deuda crece más rápido que el crecimiento económico (inflación incluida), que el gobierno prevé en un 0,5% en 2026.

Tomás Albornoz cumplió su sanción y está listo para volver a jugar en Francia

Tomás Albornoz cumplió su sanción y está listo para volver a jugar en Francia

“Durante mucho tiempo”, el país se benefició de “una cierta tolerancia hacia (sus) desvíos presupuestarios porque se trataba de Francia y porque Europa era Francia y Alemania”, comenta Kevin Thozet.

Pero los inversores internacionales, que poseen alrededor del 56% de la deuda francesa, “empiezan a darse cuenta”, prosigue. Propuestas como la del líder de La France Insoumise (LFI, izquierda radical), Jean-Luc Mélenchon, de anular parte de la deuda “les hacen fruncir un poco el ceño”. Pese a estas fragilidades crecientes, la deuda francesa sigue siendo muy apreciada por los inversores y no representa, en esta fase, “un riesgo sistémico”, matiza David Zahn, del gestor de activos Franklin Templeton.

Si la situación se deteriora, visto el peso económico de Francia, una crisis más importante podría sacudir al conjunto de la zona euro.

Darmet teme un “efecto contagio” si el spread alcanza los 120-130 puntos básicos por un nuevo descontrol presupuestario, un debilitamiento más acusado de la economía, un bloqueo político o medidas económicas consideradas poco creíbles.

Francia ofrece miles de voluntariados con alojamiento: qué opciones hay y cómo postularse

Francia ofrece miles de voluntariados con alojamiento: qué opciones hay y cómo postularse

No obstante, la zona euro es “mucho más sólida” que durante la crisis de las deudas soberanas de los años 2010: países como Portugal sanearon sus cuentas y, aunque sigue siendo frágil, Italia es más resiliente, estima el economista. Y “los mercados, con razón o sin ella, piensan que el Banco Central Europeo intervendrá si realmente se disparan los spreads”.

Temas Francia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Estudiás Comunicación, Ingeniería o Marketing? Danone abrió nuevas pasantías
1

¿Estudiás Comunicación, Ingeniería o Marketing? Danone abrió nuevas pasantías

“Como en las fiestas de antes”: la tucumana que enseña sus pasos de cumbias en TikTok
2

“Como en las fiestas de antes”: la tucumana que enseña sus pasos de cumbias en TikTok

¿Usás IA para estudiar? Así podés detectar si una cita bibliográfica fue inventada
3

¿Usás IA para estudiar? Así podés detectar si una cita bibliográfica fue inventada

Vivir cerca de las Cataratas sin pagar alojamiento: cómo funciona el voluntariado
4

Vivir cerca de las Cataratas sin pagar alojamiento: cómo funciona el voluntariado

Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida
5

Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida

Ranking notas premium
Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad
1

Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad

Julio Falcioni encontró la fórmula y Atlético Tucumán empezó a soñar con grandes cosas
2

Julio Falcioni encontró la fórmula y Atlético Tucumán empezó a soñar con grandes cosas

Chahla-Molinuevo: cinco claves en la pelea por la Intendencia de San Miguel de Tucumán
3

Chahla-Molinuevo: cinco claves en la pelea por la Intendencia de San Miguel de Tucumán

Condenan a tres años de prisión condicional a dos jóvenes por planificar ataques contra la comunidad judía en Tucumán
4

Condenan a tres años de prisión condicional a dos jóvenes por planificar ataques contra la comunidad judía en Tucumán

Surgen más detalles del infierno que vivió la mujer que mató a su marido en Villa Alem
5

Surgen más detalles del infierno que vivió la mujer que mató a su marido en Villa Alem

Más Noticias
Monstruos

Monstruos

Vivir cerca de las Cataratas sin pagar alojamiento: cómo funciona el voluntariado

Vivir cerca de las Cataratas sin pagar alojamiento: cómo funciona el voluntariado

Qué hacer en Tucumán este fin de semana: 10 planes con música, teatro y humor

Qué hacer en Tucumán este fin de semana: 10 planes con música, teatro y humor

Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida

Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida

Yeta, el vino que no se repite: cómo un error se convirtió en la línea más audaz de Cafayate

Yeta, el vino que no se repite: cómo un error se convirtió en la línea más audaz de Cafayate

Camino del Perú: los vecinos aprendieron a vivir entre bocinazos, frenadas y accidentes

Camino del Perú: los vecinos aprendieron a vivir entre bocinazos, frenadas y accidentes

La música popular tiene su espacio en Lules y El Cercado

La música popular tiene su espacio en Lules y El Cercado

Cita con el rock nacional en el Centro Cultural Juan B. Terán

Cita con el rock nacional en el Centro Cultural Juan B. Terán

Comentarios