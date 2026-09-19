Francia, el nuevo eslabón débil de la zona euro

PARÍS, Francia.- La segunda economía de la Unión Europea está atrapada en el engranaje de una deuda colosal cada vez más costosa, hasta el punto de hacer temer un “efecto contagio” dentro del bloque. Desde hace meses, desde Estados Unidos hasta Japón, pasando por Alemania, las tasas de interés de los Estados se disparan por el aumento de precios de la energía por la guerra en Medio Oriente. “Francia es la más expuesta”, indica Kevin Thozet, del gestor de activos Carmignac, que cita una deuda pública y un déficit entre los más elevados de la eurozona, así como un Parlamento fragmentado.