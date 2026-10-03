Flor Bertotti despide “Otra vuelta” en el club Central Córdoba

Hace más de 30 años que Flor Bertotti está dedicada al mundo del espectáculo, desde su debut en un anuncio de mermeladas, seguido de su participación secundaria en la serie de televisión “Dulce Ana”.
Pero su historia está íntima e indisolublemente unida a “Floricienta”, al punto que la telenovela que tuvo sólo dos temporadas y que concluyó en 2004 sigue siendo su nave insignia.
Esta noche, desde las 21 y en el club Central Córdoba (avenida Alem y Bolívar), la actriz y cantante presentará “Otra vuelta”, en la gira despedida de esta propuesta luego de varios años de éxitos en la Argentina y en distintos países.
El repertorio abordará canciones de su inolvidable programa (una suerte de adaptación argentina de la historia de La Cenicienta) junto con otras que se fueron sumando en su trayecto solista. Aparecen así “Hay un cuento”, “Flores amarillas”, “Mi vestido azul”, “Un enorme dragón”, “Cosas que odio de vos”, “Corazones al viento”, “Arriba las ilusiones”, “Tic Tac” y “Eso no se hace”, entre muchas más.
En un video para convocar a sus fans, Flor confirmó que es la última vez de este show. “Después de presentarnos en tantos países y vivir tantas emociones, pensábamos que no podíamos superar tanta felicidad… hasta que decidimos hacer la despedida y dijimos ¿a dónde? Y fue muy claro ver que había que cerrar en donde empezó todo, en casa”, sostuvo. La promesa de ver una puesta en escena vibrante, con múltiples cambios de vestuario y una conexión emocional con su público completa la invitación.