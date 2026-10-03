Flor Bertotti despide “Otra vuelta” en el club Central Córdoba

En un video para convocar a sus fans, Flor confirmó que es la última vez de este show. “Después de presentarnos en tantos países y vivir tantas emociones, pensábamos que no podíamos superar tanta felicidad… hasta que decidimos hacer la despedida y dijimos ¿a dónde? Y fue muy claro ver que había que cerrar en donde empezó todo, en casa”, sostuvo. La promesa de ver una puesta en escena vibrante, con múltiples cambios de vestuario y una conexión emocional con su público completa la invitación.