Eterna Inocencia a 25 años del álbum "A los que se han apagado": la urgencia poética de un disco que se transformó en refugio de generaciones
Guillermo Mármol, cantante y fundador del grupo, repasa el origen del disco que nació en la Argentina previa al estallido de 2001 y que todavía encuentra nuevos oyentes.
Resumen para apurados
- Eterna Inocencia celebra en Tucumán los 25 años del disco "A los que se han apagado", con un show en el Teatro Puerto Libertad en el marco de su gira nacional conmemorativa.
- La obra se grabó con recursos precarios durante la crisis de 2001 en Quilmes, fusionando la fuerza del hardcore con poesía reflexiva para narrar la incertidumbre de la época.
- El trabajo se consolidó como un puente generacional y un hito del rock autogestionado, congregando a viejos y nuevos oyentes tanto en plataformas digitales como en formato vinilo.
A un cuarto de siglo del lanzamiento de A los que se han apagado, Eterna Inocencia se reencuentra con uno de los capítulos más significativos e influyentes de la música independiente. En diálogo con LA GACETA, el cantante y fundador de la formación bonaerense, echa la vista atrás para reconstruir la génesis de un trabajo discográfico que trascendió a sus propios creadores y reflexiona sobre el presente de un proyecto atravesado por la autogestión, la amistad y la empatía comunitaria.
El origen en la tormenta y la urgencia juvenil
El contexto en el que nació la obra estuvo marcado por la inminencia del colapso socioeconómico argentino de los años 2000 y 2001. En aquel escenario de incertidumbre, un grupo de jóvenes de Quilmes ensayaba en una pequeña sala de dos por dos metros, militaba en centros sociales y se sostenía con empleos precarizados. "Era un país que se estaba prendiendo fuego", rememora Mármol al evocar la previa del estallido social.
En medio de una escena hardcore punk en plena expansión, la banda buscó diferenciarse aportando una marcada impronta poética a la virulencia sonora del género. El álbum se registró con recursos técnicos extremadamente acotados, llegando al punto de grabar las voces colectivas gritando alrededor de un único micrófono, pero impulsado por una convicción colectiva inquebrantable. "Nos sorprende la urgencia, esa cosa de querer decirlo todo en 12 canciones porque sentíamos que el mundo se venía abajo", expresa el vocalista, destacando que el disco conserva su sinceridad original sin responder a modas de época.
Canciones como puentes intergeneracionales
Con el paso del tiempo, A los que se han apagado dejó de ser pertenencia exclusiva de la banda para integrarse de manera definitiva en la memoria afectiva de sus seguidores. Mármol explica que tomaron dimensión del impacto cultural del álbum cuando comenzaron a ver frases de las canciones tatuadas en la piel de los oyentes y a recibir testimonios de personas que habían comenzado a tocar un instrumento o haber superado momentos difíciles acompañados por esa música. "Ahí entendimos que ya no era nuestro; había pasado a ser de la gente", señala.
Lejos de apelar a un ejercicio de nostalgia, Mármol enfatiza que estas composiciones funcionan como un puente intergeneracional capaz de reunir en un mismo concierto a adultos de 45 años junto a sus hijos de 15 para cantar temas como "Le pertenezco a tus ojos". A su juicio, la vigencia del repertorio radica en que sus letras esquivan la coyuntura política partidaria para centrarse en valores universales como el amor, la amistad, el cuidado mutuo y la resistencia frente a la adversidad.
El ritual físico en la era digital
La transformación en las formas de consumo de música también ha modificado la manera en que los nuevos oyentes se aproximan al catálogo de la banda. Aunque hoy un joven puede descubrir el álbum de manera instantánea a través de plataformas digitales como Spotify, Mármol valora el interés persistente de las nuevas generaciones por la experiencia física y el formato vinilo editado de manera autogestiva a través de su plataforma oficial, lo que demuestra que la necesidad de hallar una canción con sentido profundo permanece inalterable.
Como antesala de esta gira conmemorativa, Eterna Inocencia decidió regrabar una nueva versión de "Le pertenezco a tus ojos", concebida no con la intención de superar la toma original, sino de reencontrarse con la pieza desde su madurez sonora actual. Asimismo, el cantante confiesa la profunda carga emotiva que representa interpretar en vivo el tema homónimo del disco, una composición dedicada a amigos ausentes que cobra mayor significación a medida que transcurren los años.
La hermandad de escena y el vínculo con Tucumán
En el marco de esta gira federal, Eterna Inocencia comparte escenario con agrupaciones internacionales como los chilenos Tenemos Explosivos, al tiempo que mantiene un diálogo fluido con la escena emergente nacional, destacando particularmente la propuesta de los tucumanos Las Cosas Inexplicables.
Para Mármol, el regreso a Tucumán posee una connotación íntima y entrañable, al considerar a la provincia como su "segunda casa" gracias a su tradición de militancia cultural, la intensidad de sus recitales y las extensas jornadas de intercambio y camaradería con el público tras cada show.
El show aniversario y la llama encendida
En esta nueva visita a la provincia marcada como su único concierto en todo el NOA, Eterna Inocencia se presentará el viernes 2 de octubre a las 21 en el Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1850, San Miguel de Tucumán). La velada contará además con la apertura de las bandas locales El Conturvenio y Drusse como invitados especiales para la noche.
Respecto a la propuesta que presentarán en el escenario tucumano, la agrupación ofrecerá una interpretación integral de A los que se han apagado, articulándolo con piezas fundamentales de toda su discografía para conectar la rabia poética de 2001 con su presente artístico.
Al balancear un cuarto de siglo del disco, Guillermo Mármol concluye que, si bien el paso del tiempo apagó miedos e ilusiones ingenuas, la amistad fundacional y la convicción de componer canciones honestas e independientes continúan encendidas con la misma fuerza del primer día.