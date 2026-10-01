Eterna Inocencia a 25 años del álbum "A los que se han apagado": la urgencia poética de un disco que se transformó en refugio de generaciones

Canciones como puentes intergeneracionales

Con el paso del tiempo, A los que se han apagado dejó de ser pertenencia exclusiva de la banda para integrarse de manera definitiva en la memoria afectiva de sus seguidores. Mármol explica que tomaron dimensión del impacto cultural del álbum cuando comenzaron a ver frases de las canciones tatuadas en la piel de los oyentes y a recibir testimonios de personas que habían comenzado a tocar un instrumento o haber superado momentos difíciles acompañados por esa música. "Ahí entendimos que ya no era nuestro; había pasado a ser de la gente", señala.

Lejos de apelar a un ejercicio de nostalgia, Mármol enfatiza que estas composiciones funcionan como un puente intergeneracional capaz de reunir en un mismo concierto a adultos de 45 años junto a sus hijos de 15 para cantar temas como "Le pertenezco a tus ojos". A su juicio, la vigencia del repertorio radica en que sus letras esquivan la coyuntura política partidaria para centrarse en valores universales como el amor, la amistad, el cuidado mutuo y la resistencia frente a la adversidad.