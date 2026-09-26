Folclore tucumano: Sofía Salomón actúa en el teatro Alberdi

La zamba será la columna vertebral del concierto que Sofía Salomón presentará esta noche, desde las 21, en el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy). “Encuentros” es el nombre elegido, que abarca la idea de una reunión entre amigos y familiares, para que circulen las emociones sin freno al momento de compartir un repertorio folclórico popular, más el agregado de canciones de otros géneros como la balada y composiciones propias. Entre los invitados estarán Los Mellizos Díaz, Belén Herrera, Coqui Ramírez, Gustavo Sosa, Kids y Martita Bongiovanni, entre otros.
En el circuito de las peñas de la capital, Clara Mutzuko volverá a El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre), donde también estarán Ser Herencia y Fede López. La Casa de Yamil (España 153) anuncia a Las Voces de Gerado López y a Ismael Véliz, mientras que Massi López estará en el bar Las Heras (Las Heras 312). Miguel Aragón, Brenda Díaz Apestey, Sangre Santiagueña y La Matienzo actuarán en La Escondida (Miguel Lillo 234).