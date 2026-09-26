Folclore tucumano: Sofía Salomón actúa en el teatro Alberdi

La zamba será la columna vertebral del concierto que Sofía Salomón presentará esta noche, desde las 21, en el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy). “Encuentros” es el nombre elegido, que abarca la idea de una reunión entre amigos y familiares, para que circulen las emociones sin freno al momento de compartir un repertorio folclórico popular, más el agregado de canciones de otros géneros como la balada y composiciones propias. Entre los invitados estarán Los Mellizos Díaz, Belén Herrera, Coqui Ramírez, Gustavo Sosa, Kids y Martita Bongiovanni, entre otros.