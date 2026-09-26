Filmes en el Espacio Incaa: doble cartelera

“Una canción para mi tierra” es el documental de Mauricio Albornoz Iniesta, quien registra el trabajo de un maestro rural y sus alumnos para visibilizar las problemáticas ambientales por la fumigación indiscriminada que amenazan su escuela. Con sus canciones y un festival, impulsan la construcción de conciencia en su comunidad ante un grave desafío. El filme se proyectará esta noche desde las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural (San Martín 251, planta baja).