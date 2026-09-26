EspectáculosGuía para salir

Filmes en el Espacio Incaa: doble cartelera

Proyectarán una película nacional y otra alemana.

Franka Potente
Franka Potente
Hace 4 Hs

“Una canción para mi tierra” es el documental de Mauricio Albornoz Iniesta, quien registra el trabajo de un maestro rural y sus alumnos para visibilizar las problemáticas ambientales por la fumigación indiscriminada que amenazan su escuela. Con sus canciones y un festival, impulsan la construcción de conciencia en su comunidad ante un grave desafío. El filme se proyectará esta noche desde las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural (San Martín 251, planta baja).

A las 22, en el mismo lugar pero dentro del ciclo gratuito de Kino Federal dedicado a las películas alemanas seleccionadas del archivo cinematográfico del Goethe-Institut Buenos Aires, se verá “Corre, Lola, corre” (foto), de Tom Tykwer. Lola (Franka Potente) recibe una llamada desesperada de su novio Manni (Moritz Bleibtreu), que acaba de perder una fortuna que le pertenece a un jefe de la mafia para el que trabaja. Si ella no consigue el dinero en 20 minutos para saldar la deuda, su amante sufrirá las consecuencias.

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