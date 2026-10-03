Teatro: “‘El Penante’ es un viaje íntimo hacia los rincones de la memoria”

El unipersonal es interpretado por Marcos Zerda, con la dirección actoral de Jorge de Lassaletta. “Propone un viaje íntimo y visceral hacia los rincones más ocultos de la memoria. Un cuerpo que recuerda, resiste y se pregunta qué significa cargar con una historia que no siempre elegimos, en un planteo escénico que combina palabra, acción física y una estética minimalista que potencia la tensión entre lo que se dice y lo que se calla”, señala Maccarini a LA GACETA.