La historia oculta detrás de la pelea que enfrentó a Flor Bertotti y Cris Morena

La pelea entre Cris Morena y Florencia Bertotti es una de las más comentadas en la industria del entretenimiento argentino. La actriz fue la protagonista de uno de los grandes éxitos de la productora, "Floricienta" y también una de las grandes ausentes del "Cris Morena Day". Al parecer, su relación se quebró y, al día de hoy, no parece haber reconciliación en puerta.
Un interrogante que se cruzó por la mente de muchos fue la reacción que tendría Bertotti al ver el homenaje el homenaje a "Floricienta" sin ella. La respuesta surgió horas después en el perfil de la artista, quien reposteó una foto de su última presentación en Panamá, como parte de su gira Flor Bertotti en concierto, donde canta varios de los éxitos de la popular serie.
¿Por qué se pelearon Flor Bertotti y Cris Morena?
El conflicto entre Flor y Cris se generó con la salida de la intérprete de Floricienta y su reaparición posterior en Niní. Esto generó tensión debido a que la productora consideró que se trataba de un plagio y llevó el caso ante la Justicia. Cuando el fallo benefició a la empresaria, fue el punto de quiebre en la relación que llevaba con la también cantante.
Esta resolución causó que Niní terminara de forma abrupta, a pesar de gozar de éxito moderado. Si bien con los años el rencor parece haberse suavizado, una de las figuras que brillaron por su ausencia en el Cris Morena Day de Olga fue la actriz y cantante. Incluso los clips de Floricienta que se emitieron en el show evitaron mostrar a la protagonista.
Además, la actriz está de gira por Latinoamérica, presentando un show donde canta las canciones de Floricienta.
Cris Morena explotó contra Juan Gil Navarro por dejar “Floricienta”
El Cris Morena Day tuvo momentos emotivos y picantes. Mientras que muchos lloraron al volver a escuchar los grandes hits de las telenovelas que marcaron su infancia y adolescencia, otros se sorprendieron al escuchar lo filosa que estuvo la productora, que en un momento de la noche apuntó contra Juan Gil Navarro por la muerte del “Freezer” en Floricienta.
El incómodo episodio se desencadenó luego de que Nati Jota le mencionara que el trágico final del príncipe fue un golpe durísimo y difícil de superar para los fanáticos. “Pará, pará, pará. Paremos las rotativas. ¡Yo no lo maté! El señor actor lo dijo el año pasado, por fin. Lo confesó, que no podía seguir porque no sé qué le pasaba”, disparó sin filtro y visiblemente molesta.
Días atrás, había sido él quien volvió a referirse al doloroso adiós de Federico Fritzenwalden, que perdió la vida tras ser atropellado. “Tenía 30 años cuando me fui. No les gustó nada, nada... me dijeron que nadie se bajaba de un éxito y que era un desagradecido. Me pareció que era más el enojo que la comprensión. (...) No fue fácil para mí ni para los productores, tenían muchas ideas, un final ya escrito. Incluso cosas vinculadas con el exterior”, aseguró en un programa de TV.