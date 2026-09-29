Septiembre Musical: un viaje sonoro por el mundo sin levantarse de la butaca

- Es algo muy relevante para todos los músicos de la provincia. Y va a ser una alegría enorme compartirlo con el público. El repertorio ha sido elegido por mí, sobre la idea de acercarle a la gente aquella música que reconoce fácilmente, donde se siente más cercano el público a lo que está escuchando. Las canciones son muy conocidas, es música que trata de acercar, de acortar la brecha que hay entre la gente y los intérpretes, para hacerlos sentir partícipes, porque, en definitiva, cuando uno reconoce la música se siente adentro de ella.