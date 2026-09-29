Septiembre Musical: un viaje sonoro por el mundo sin levantarse de la butaca

“De Argentina al mundo” es el concierto que hoy ofrecerá la Banda Sinfónica de la Provincia con un recorrido por algunas de las melodías populares más reconocidas de diferentes países. La función será a las 21 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), con la formación dirigida por Jorge Bulacia Soler, con Nahuel Guzmán como asistente y la presencia especial de los cantantes invitados Julián Morel y Martín Alves, dentro de la grilla del Septiembre Musical del Ente Cultural de la Provincia.
El repertorio comenzará en casa, con “Malambo” de Alberto Ginastera, seguido por tangos clásicos de Carlos Gardel (“Por una cabeza” y “El día que me quieras”). Luego se llegará a Brasil (“Muchacha de Ipanema” y “Tico Tico”). De Estados Unidos se intepretarán “New York, New York” y “My Way”; de Grecia, el leit motiv del filme “Zorba, el griego”; de México, “La cucaracha”; de España “Granada” y de Italia “Funiculì, funiculà”. Venezuela y Cuba también serán paradas sonoras.
“Le vamos a plantear a todo el público que nos acompañe a viajar por aquellas músicas que son representativas de la cultura de cada país. No necesitaremos pasaporte ni equipaje, simplemente las ganas de abrocharse el cinturón en la butaca y disfrutar mucho. Nos gustaría abarcar a todos los lugares, pero se hace complicado”, reconoce Bulacia Soler a LA GACETA.
- ¿Cómo lo plantean este concierto?
- Es algo muy relevante para todos los músicos de la provincia. Y va a ser una alegría enorme compartirlo con el público. El repertorio ha sido elegido por mí, sobre la idea de acercarle a la gente aquella música que reconoce fácilmente, donde se siente más cercano el público a lo que está escuchando. Las canciones son muy conocidas, es música que trata de acercar, de acortar la brecha que hay entre la gente y los intérpretes, para hacerlos sentir partícipes, porque, en definitiva, cuando uno reconoce la música se siente adentro de ella.
- Venís de dirigir la Orquesta Estable con la zarzuela “La Verberna de la Paloma” y ahora estás con la Sinfónica. ¿Qué diferencias encontrás entre ambas formaciones?
- La principal radica en la formación de ambos cuerpos. Una Orquesta está formada, en gran parte, por instrumentos de cuerda, como el violín, la viola, el cello, el contrabajo; mientras que en la Sinfónica, la mayoría de los instrumentos pasan por la familia de los vientos, con la percusión como complemento, y entre ambas son la base de todo. Esta noche tendremos una fila enorme de clarinetes primeros y segundos. También habrá saxos y varias trompetas. Será una sonoridad distinta, donde todo funciona de determinada forma y con un volumen mucho más grande que el habitual.
- ¿Son dos cuerpos estables que se complementan?
- Cada uno cumple una función marcadamente distinta. La Orquesta es más funcional hacia lo que son conciertos sinfónicos y de foso, ya sea en ópera, ballet o zarzuela. Y la Banda tiene otra funcionalidad: en su historia, el fuerte siempre fue el contacto con el público desde las calles. Hay una tradición muy arraigada en Estados Unidos de sus funciones en marchas callejeras. También le se permite elegir repertorios más populares, aunque puedan interpretar un repertorio académico. De hecho, últimamente ha habido una proliferación de compositores que escriben para banda desde un lugar mucho más académico.
- ¿Qué implica tener cantantes invitados?
- La presencias de Julián y de Martín engalana la noche. Son dos cantantes excelentes y su incorporación en este concierto es un lujo. Son expertos en su métier, y referentes de lo que van a estar interpretando. Hemos estado ensayando y lo han hecho de manera excelente. Y poder contar a partir de este programa, con un asistente en la dirección como Nahuel, permite redondear un excelente trabajo. Es un joven tucumano que se está desarrollando artísticamente y además es coreuta del Coro Estable de la Provincia.