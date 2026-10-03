Septiembre Musical: un ritual de sacrificio que muta en “Las Primaveras”

- La metáfora del mundo vegetal se enraizó en la propuesta. Las plantas empezaron a aparecer como una fuente poética muy fuerte. Hay aspectos del mundo vegetal que me interesan muchísimo: la manera en que buscan la luz, cómo se adaptan, cómo se enreda con otros organismos, cómo puede ser sostén de otros seres vivos. Y algo que particularmente me conmueve: según estudios científicos sobre el comportamiento vegetal, las decisiones de una planta no son parciales: cuando florece o pierde sus hojas, es la planta en su totalidad la que responde. También me interesa la percepción del tiempo en el mundo vegetal. Una planta tiene otra relación con el crecimiento, con la floración, con la pérdida de las hojas. Me interesaba que esas características fueran también motores para construir movimiento, relaciones entre los cuerpos y con el entorno. Esos elementos fueron entrando en la obra, pero no como ilustración de la naturaleza, sino como una manera de pensar los vínculos. Y en Tucumán aparece además algo muy particular: tenemos las Yungas muy cerca de lo urbano. Esa convivencia entre naturaleza y ciudad también estaba presente en nuestro imaginario. Además fue también un juego de palabras y de sentidos: las bailarinas atravesando su propia primavera, y está el hecho de consagrarse y egresar.