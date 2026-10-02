Política

Ley de Tierras: presentaron una cautelar para volver a limitar la venta a extranjeros

La presentación busca suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la norma que establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Miguel Pichetto
Miguel Pichetto
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En CABA, los diputados Pichetto y Massot pidieron a la Justicia frenar cautelarmente el DNU que derogó la Ley de Tierras para evitar ventas indiscriminadas a extranjeros.
  • La acción se funda en que el Ejecutivo utilizó un DNU para legislar pese a que el Congreso funcionaba, sumado al previo rechazo del Senado al megadecreto presidencial.
  • La medida busca impedir que se consoliden compras irreversibles de campos y zonas ribereñas por extranjeros antes de que la Cámara de Diputados vote el destino final del DNU.
Resumen generado con IA

Los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot recurrieron a la Justicia para presentar una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo Nacional con el objetivo de suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras.

La presentación recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1 de la Capital Federal, a cargo del juez Enrique Alonso Alonso Regueira.

Bullrich volvió a marcar diferencias con el Gobierno y cuestionó la estrategia por la Ley de Tierras

Bullrich volvió a marcar diferencias con el Gobierno y cuestionó la estrategia por la Ley de Tierras

Los diputados de Encuentro Federal cuestionaron que, mientras el Congreso se prepara para debatir el decreto, puedan concretarse operaciones sobre tierras rurales bajo el nuevo escenario.

“No podemos permitir que, mientras el Congreso se prepara para decidir, se consoliden operaciones que después sean imposibles de revertir. Lo que se pierda en estas dos semanas puede no recuperarse aunque el Congreso restablezca los límites”, afirmó Massot.

En la misma línea se expresó Pichetto: "Tras el fallo de la Corte, pueden comprarse sin límite tierras rurales, incluidos inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes", sentenció.

La oposición busca llevar al recinto el rechazo al DNU de Milei que derogó la Ley de Tierras

La oposición busca llevar al recinto el rechazo al DNU de Milei que derogó la Ley de Tierras

La medida cautelar presentada ante la Justicia también cuestiona que la derogación de la Ley de Tierras se haya realizado mediante un DNU.

Entre sus argumentos, Massot y Pichetto señalaron que el Congreso se encontraba en condiciones de legislar y que el propio Poder Ejecutivo remitió, apenas seis días después de dictar el decreto, un proyecto al Congreso que incluía su ratificación.

Esa ratificación no fue sancionada y posteriormente el Senado rechazó el DNU.

Qué dice el fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras y qué consecuencias abre en el mercado rural

Qué dice el fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras y qué consecuencias abre en el mercado rural
Temas TucumánBuenos AiresMiguel Angel PichettoHonorable Cámara de Diputados de la NaciónCorte Suprema de Justicia de la NaciónJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La importancia de las muestras del campo

La importancia de las muestras del campo

Qué se dijo en el recinto de la Legislatura sobre la baja de edad de imputabilidad

Qué se dijo en el recinto de la Legislatura sobre la baja de edad de imputabilidad

Andrés Malamud: “Comparada con el resto del mundo, la Argentina está mejor”

Andrés Malamud: “Comparada con el resto del mundo, la Argentina está mejor”

San Miguel de Tucumán cumple 341 años y Chahla llamó a seguir transformando la ciudad

San Miguel de Tucumán cumple 341 años y Chahla llamó a seguir transformando la ciudad

Campo, seguridad y hasta aerotaxis: qué drones se pueden ver hasta hoy en la Expo

Campo, seguridad y hasta aerotaxis: qué drones se pueden ver hasta hoy en la Expo

Lo más popular
“Manzur, la conducción no se mendiga en Buenos Aires”: duras críticas de Darío Monteros
1

“Manzur, la conducción no se mendiga en Buenos Aires”: duras críticas de Darío Monteros

Franco Colapinto terminó 22° en la FP2 y tendrá una dura penalización en Malasia
2

Franco Colapinto terminó 22° en la FP2 y tendrá una dura penalización en Malasia

Piden expulsar a Juan Grabois de Diputados tras el cruce con Gerardo Huesen
3

Piden expulsar a Juan Grabois de Diputados tras el cruce con Gerardo Huesen

Fue como ganar un Mundial: la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo
4

"Fue como ganar un Mundial": la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo

Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 2 de octubre
5

Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 2 de octubre

Ranking notas premium
Defender la igualdad, hablar con prejuicios: ¿qué dicen nuestras palabras sobre nosotros?
1

Defender la igualdad, hablar con prejuicios: ¿qué dicen nuestras palabras sobre nosotros?

Fue como ganar un Mundial: la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo
2

"Fue como ganar un Mundial": la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo

Vivir con temor por las lluvias: los planes de la Capital frente al “Súper Niño”
3

Vivir con temor por las lluvias: los planes de la Capital frente al “Súper Niño”

Tras la ola de críticas, la Corte aclaró que no avaló la venta de tierras y apuntó a las redes sociales
4

Tras la ola de críticas, la Corte aclaró que no avaló la venta de tierras y apuntó a las redes sociales

Ni saludo ni charla: el frío cruce entre Adrián Ravier y Malena Galmarini en LA GACETA
5

Ni saludo ni charla: el frío cruce entre Adrián Ravier y Malena Galmarini en LA GACETA

Más Noticias
La inclusión del ex juez Pisa en el comicio de la Caja de Abogados desata un conflicto judicial

La inclusión del ex juez Pisa en el comicio de la Caja de Abogados desata un conflicto judicial

Rutas y caminos de Tucumán: qué se hizo, qué falta y cuáles son los corredores que siguen en problemas

Rutas y caminos de Tucumán: qué se hizo, qué falta y cuáles son los corredores que siguen en problemas

Qué dijo el gobernador Jaldo sobre la foto entre Juan Manzur y Sergio Massa

Qué dijo el gobernador Jaldo sobre la foto entre Juan Manzur y Sergio Massa

“Manzur, la conducción no se mendiga en Buenos Aires”: duras críticas de Darío Monteros

“Manzur, la conducción no se mendiga en Buenos Aires”: duras críticas de Darío Monteros

Piden expulsar a Juan Grabois de Diputados tras el cruce con Gerardo Huesen

Piden expulsar a Juan Grabois de Diputados tras el cruce con Gerardo Huesen

Patricia Bullrich planteó eliminar los impuestos al trabajo y cambiar el sistema previsional

Patricia Bullrich planteó eliminar los impuestos al trabajo y cambiar el sistema previsional

Franco Colapinto terminó 22° en la FP2 y tendrá una dura penalización en Malasia

Franco Colapinto terminó 22° en la FP2 y tendrá una dura penalización en Malasia

Malena Galmarini, sobre Tucumán: “Hay un escenario conflictivo”

Malena Galmarini, sobre Tucumán: “Hay un escenario conflictivo”

Comentarios