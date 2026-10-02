Ley de Tierras: presentaron una cautelar para volver a limitar la venta a extranjeros

Resumen para apurados
- En CABA, los diputados Pichetto y Massot pidieron a la Justicia frenar cautelarmente el DNU que derogó la Ley de Tierras para evitar ventas indiscriminadas a extranjeros.
- La acción se funda en que el Ejecutivo utilizó un DNU para legislar pese a que el Congreso funcionaba, sumado al previo rechazo del Senado al megadecreto presidencial.
- La medida busca impedir que se consoliden compras irreversibles de campos y zonas ribereñas por extranjeros antes de que la Cámara de Diputados vote el destino final del DNU.
Los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot recurrieron a la Justicia para presentar una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo Nacional con el objetivo de suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras.
La presentación recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1 de la Capital Federal, a cargo del juez Enrique Alonso Alonso Regueira.
Los diputados de Encuentro Federal cuestionaron que, mientras el Congreso se prepara para debatir el decreto, puedan concretarse operaciones sobre tierras rurales bajo el nuevo escenario.
“No podemos permitir que, mientras el Congreso se prepara para decidir, se consoliden operaciones que después sean imposibles de revertir. Lo que se pierda en estas dos semanas puede no recuperarse aunque el Congreso restablezca los límites”, afirmó Massot.
En la misma línea se expresó Pichetto: "Tras el fallo de la Corte, pueden comprarse sin límite tierras rurales, incluidos inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes", sentenció.
La medida cautelar presentada ante la Justicia también cuestiona que la derogación de la Ley de Tierras se haya realizado mediante un DNU.
Entre sus argumentos, Massot y Pichetto señalaron que el Congreso se encontraba en condiciones de legislar y que el propio Poder Ejecutivo remitió, apenas seis días después de dictar el decreto, un proyecto al Congreso que incluía su ratificación.
Esa ratificación no fue sancionada y posteriormente el Senado rechazó el DNU.
Con @Nicolas_Massot presentamos una cautelar para suspender los efectos del artÃculo 154 del DNU 70/23, que derogÃ³ la Ley de Tierras.— Miguel Ãngel Pichetto (@MiguelPichetto) October 2, 2026
Buscamos evitar que, mientras el Congreso se pronuncia, se consoliden como derechos adquiridos compras de tierras por extranjeros. Tras el falloâ¦ pic.twitter.com/cr6z5mqdz9