La oposición busca llevar al recinto el rechazo al DNU de Milei que derogó la Ley de Tierras

La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad

El nuevo escenario se desencadenó por el fallo de la Corte Suprema conocido esta semana. El máximo tribunal revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU, pero aclaró que su decisión se basó en la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) para impulsar la demanda y en la inexistencia de un caso o controversia judicial concreta.