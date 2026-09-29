San Miguel de Tucumán cumple 341 años y Chahla llamó a seguir transformando la ciudad

Sobre el transporte, sostuvo que uno de los principales desafíos es avanzar hacia un nuevo sistema que permita agilizar la movilidad. “Uno de los desafíos principales que tenemos es la movilidad en donde estamos planteando un sistema nuevo que va a agilizar el transporte. Tenemos que trabajar en eso con todos los intendentes metropolitanos para poder avanzar realmente en lo que queremos”, explicó.