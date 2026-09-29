San Miguel de Tucumán cumple 341 años y Chahla llamó a seguir transformando la ciudad
La intendenta participó de la Misa de Acción de Gracias en la Catedral, en homenaje al Patrono de la Ciudad, San Miguel Arcángel. Destacó la importancia de conocer la historia y señaló como principales desafíos la movilidad urbana, el cuidado del ambiente y la recuperación de espacios de encuentro.
Resumen para apurados
- Este martes, la intendenta Rossana Chahla conmemoró en la Catedral los 341 años del traslado de San Miguel de Tucumán, convocando a profundizar la transformación de la ciudad.
- Durante la misa por el santo patrono, la jefa comunal recordó que la urbe fundada en 1565 en Ibatín debió mudarse en 1685 debido a recurrentes epidemias e inundaciones.
- De cara al futuro, la gestión municipal priorizará un nuevo esquema metropolitano de transporte, metas de cuidado ambiental y la recuperación de 70 espacios públicos.
San Miguel de Tucumán conmemoró este martes los 341 años del traslado de la ciudad desde Ibatín a su actual emplazamiento. En ese marco, la intendenta Rossana Chahla participó de la Misa de Acción de Gracias en honor al Patrono de la Ciudad, San Miguel Arcángel, que se celebró en la Iglesia Catedral “Nuestra Señora de la Encarnación”.
La ceremonia litúrgica fue presidida por el arzobispo de Tucumán, monseñor Carlos Sánchez. Acompañaron a la jefa municipal la fiscal de Estado de la Provincia, Gilda Pedicone de Valls; la ministra de Educación, Susana Montaldo; el presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri; la legisladora Carolina Vargas Aignasse; el ex intendente Raúl Topa; concejales y miembros del gabinete municipal, entre otras autoridades.
Luego de la celebración, Chahla se refirió a la historia de la capital tucumana, fundada en 1565 en el paraje de Ibatín por el capitán Diego de Villarroel. La ciudad permaneció allí durante 120 años, hasta su traslado al sitio donde se encuentra actualmente.
“La historia la tenemos que conocer todos los tucumanos. Esta es una ciudad de más de 400 años que estuvo 120 años en Ibatín, que ha sido trasladada por las inundaciones, por muchas enfermedades. Los vecinos en ese momento se reunieron y decidieron que lo mejor para San Miguel de Tucumán era trasladar una ciudad, hace 341 años”, señaló la intendente.
Para Chahla, recordar ese proceso también permite pensar en los desafíos actuales. “La historia hay que recordarla, pero hay que trabajar también para adelante, mirar para adelante. Tenemos muchos desafíos en los cuales estamos trabajando”, afirmó.
Movilidad, ambiente y espacios de encuentro
La intendente planteó tres ejes principales de las políticas públicas que lleva adelante su administración: la movilidad urbana, el cuidado del medioambiente y la recuperación de espacios de encuentro.
Sobre el transporte, sostuvo que uno de los principales desafíos es avanzar hacia un nuevo sistema que permita agilizar la movilidad. “Uno de los desafíos principales que tenemos es la movilidad en donde estamos planteando un sistema nuevo que va a agilizar el transporte. Tenemos que trabajar en eso con todos los intendentes metropolitanos para poder avanzar realmente en lo que queremos”, explicó.
Como segundo eje, mencionó las políticas vinculadas al cuidado del medioambiente. “En segundo lugar está el cuidado de nuestro medioambiente con todas las políticas públicas en las que trabajamos, que tienen mediciones y metas”, indicó.
El tercer punto que destacó fue la generación y recuperación de espacios de encuentro para los vecinos. En ese sentido, señaló que ya son 67 las plazas alcanzadas por las intervenciones y que ahora se sumaron tres nuevos espacios: las plazas Urquiza, Alberdi y Yrigoyen, con lo que el número asciende a 70.
Finalmente, Chahla remarcó la necesidad de sostener el trabajo conjunto entre las instituciones y los vecinos para avanzar en la construcción de la ciudad.
“El trabajo siempre debe ser en equipo y en conjunto. No tenemos opción. Nosotros que tenemos una responsabilidad institucional y esto no se puede hacer sin la gente, sin los vecinos”, concluyó.