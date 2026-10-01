Qué se dijo en el recinto de la Legislatura sobre la baja de edad de imputabilidad

Tucumán se transformó ayer en la primera provincia del país en crear un Régimen Especializado de Ejecución Penal Juvenil y adecuar la normativa provincial a la Ley Nacional 27.801, que reduce de 16 a 14 años la edad de responsabilidad penal. El dictamen unificado que se realizó con el estudio de cinco proyectos y numerosas reuniones interpoderes se aprobó con 44 votos a favor y un solo rechazo.
En los discursos hubo coincidencias en que, además de proteger a las víctimas, es crucial que el Estado garantice la recuperación y reinserción social de los menores de edad. “Ningún chico quiere ser delincuente”; “nunca se puede decir que un chico se pudra”; y “no creo que la baja de la edad de imputabilidad vaya a mejorar indicadores de seguridad”, son algunas de las frases que resonaron en el debate que se extendió por casi tres horas.
El vicegobernador Miguel Acevedo encabezó el debate que tuvo una docena de temas a consideración. El presidente de la comisión de Legislación General, Gerónimo Vargas Aignasse, se expresó a favor de la baja de la edad de la imputabilidad y remarcó que ese debate ya tuvo lugar en el Congreso. Remarcó entonces que lo que se debía legislar es qué hace el Estado con un menor condenado. En ese sentido, opinó que la Nación comenzó el debate de atrás para adelante, sin que las provincias estén preparadas y sin dar presupuesto.
“Al Gobierno nacional no le importa absolutamente nada de lo que pueda pasar con estos menores de edad. Hemos escuchado decir que el que nace delincuente muere delincuente. Ningún chico quiere ser ladrón o delincuente. Quiere ser deportista, (Lionel) Messi o volar un avión”, dijo. Señaló que muchos entran al mundo del delito por problemas de adicciones.
“Deserción de Estado”
La radical Silvia Elías de Pérez consideró que el régimen debe contemplar tanto a las víctimas como a los jóvenes que delinquen. “Un chico nunca puede estar perdido; nunca se puede decir ‘que se pudra’. No estoy tratando de justificar ningún delito. Las víctimas merecen protección, respeto y una pena justa. No quiero chicos presos, sino que estudien y prosperen”, expuso.
Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) recordó que hace más de 20 años, en su paso por el Congreso, ya impulsaba la baja de la edad de imputabilidad. Pidió que la nueva legislación contribuya a reducir los índices de inseguridad. El peronista Mario Leito, en cambio, rechazó la baja de edad de imputabilidad a los 14 años. Sostuvo que no resolverá los problemas de seguridad”. “Son discursos fáciles y marketineros. Eso no es justicia, es deserción del Estado”, se quejó.
El radical José Cano consideró que se trata de un tema transversal, y afirmó que el Estado debe trabajar en prevención y garantizar el acceso a la educación. También rechazó la frase “el que nace delincuente muere delincuente”, la cual suele repetir el jefe de la Policía, Joaquín Girvau. “Es una barbaridad”, se quejó. Hugo Ledesma (Lealtad Peronista) fue el único legislador en contra de la iniciativa, por cuestionamientos sobre el desempeño de la Justicia tucumana en general.
La legisladora Carolina Vargas Aignasse destacó el trabajo que se realizó con la Justicia y el Poder Ejecutivo, a través de Desarrollo Social. “Es una población muy vulnerable. El Estado tiene que estar presente con un enfoque de restauración, de reinserción, y protegiendo el derecho de la víctima”, dijo. Gabriel Yedlin, por su parte, consideró que la norma nacional no ayudará a mejorar los indicadores de seguridad, y remarcó que todos los jóvenes tienen que tener acceso a estudiar, trabajar, salud y sus propias aspiraciones.
Segunda oportunidad
El camperista José Seleme tuvo un discurso más político y crítico a la gestión local, lo que provocó reacciones de rechazo de parte de legisladores como Carlos Najar, Ernesto Gómez Gómez Rossi o el presidente de la bancada Justicialista, Roque Tobías Álvarez. “Esta ley es fruto del consenso, y hemos partido de opinar distinto. La democracia es eso. Muchas veces se parte del disenso para llegar al consenso necesario”, resaltó el taficeño.
El radical Agustín Romano Norri recordó que el mismo Gobierno jaldista proponía aprehender en comisarías a los adolescentes que generaban disturbios en el centro, años atrás. De todos modos, destacó el trabajo y puso énfasis en que se debe garantizar la reinserción social de los chicos que delinquen. “Hay que darles una segunda oportunidad”, dijo.
Dentro de La Libertad Avanza, José Macome, opinó que durante años no se educó a los jóvenes y que por eso se llegó a la peor solución, que es mandarlos presos. “Es una solución simplista que nos va a afectar a todos; puede caer el hijo de cualquiera”, declaró, pero advirtió que es un tema que la sociedad le pidió al Congreso. Alfredo Toscano, señaló que es una situación dolorosa ver a un chico delinquir y que no se puede estigmatizar a quien nace en un barrio humilde.
Críticas por la maqueta: lanzaron críticas a la juventud libertaria
Algunos legisladores se expresaron en la sesión de ayer sobre el video que se viralizó de la juventud libertaria, destruyendo una representación de la Legislatura a patadas y golpes (afirmaron que era una piñata). Gerónimo Vargas Aignasse dijo que le causaron estupor las imágenes. “Ese poder que tanto critican es el que propone hoy la primera ley de adecuación”, señaló. Carolina Vargas Aignasse también se expresó sobre el tema. “Nadie puede festejar la polémica y la falta de respeto, que se instala y ningún bien hace a la sociedad”, expresó. Walter Berarducci, en tanto, pidió a la Presidencia que también se respete el trabajo legislativo y que no sólo se tomen temas enviados por el PE.