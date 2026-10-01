Qué se dijo en el recinto de la Legislatura sobre la baja de edad de imputabilidad

Críticas por la maqueta: lanzaron críticas a la juventud libertaria

Algunos legisladores se expresaron en la sesión de ayer sobre el video que se viralizó de la juventud libertaria, destruyendo una representación de la Legislatura a patadas y golpes (afirmaron que era una piñata). Gerónimo Vargas Aignasse dijo que le causaron estupor las imágenes. “Ese poder que tanto critican es el que propone hoy la primera ley de adecuación”, señaló. Carolina Vargas Aignasse también se expresó sobre el tema. “Nadie puede festejar la polémica y la falta de respeto, que se instala y ningún bien hace a la sociedad”, expresó. Walter Berarducci, en tanto, pidió a la Presidencia que también se respete el trabajo legislativo y que no sólo se tomen temas enviados por el PE.



