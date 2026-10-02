Franco Colapinto terminó 22° en la FP2 y tendrá una dura penalización en Malasia

Resumen para apurados
- Franco Colapinto finalizó 22° este viernes en las prácticas de Malasia y recibió una sanción de 15 puestos para la carrera por exceder los cambios reglamentarios de motor.
- El piloto de Alpine completó 26 vueltas con alta carga de combustible, sumando diez lugares de castigo técnico a los cinco que arrastraba por un choque en Azerbaiyán.
- La penalización obligará al argentino a largar desde el fondo este domingo, condicionando su desempeño en un circuito en el que compite por primera vez en su carrera.
La jornada de Franco Colapinto en Sepang terminó con dificultades. El piloto argentino finalizó 22° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Bahréin, que este fin de semana se disputa en Malasia, y cerró una jornada dedicada principalmente a sumar kilómetros en un circuito que transita por primera vez.
Colapinto completó 26 vueltas durante la FP2 y giró buena parte de la sesión con una elevada carga de combustible. El resultado contrastó con el de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, que consiguió ubicarse en el 10° puesto.
Antes, el argentino había terminado 19° en la FP1, en una sesión en la que realizó un solo intento rápido y lo hizo cuando la pista todavía presentaba condiciones diferentes a las del cierre.
Colapinto acumula 15 puestos de penalización
El panorama para el argentino se complicó todavía más luego de que se confirmara una nueva sanción. Alpine instaló en su auto el quinto motor de combustión interna de la temporada, superando los cuatro permitidos por reglamento. La modificación representa una penalización de 10 posiciones en la grilla.
Ese castigo se suma a las cinco posiciones que Colapinto arrastraba desde Azerbaiyán por el accidente que terminó involucrando también a Gasly y Lando Norris. De esta manera, el argentino acumula una penalización total de 15 puestos para la carrera del domingo.
La actividad continuará este sábado con la FP3 desde la 1.30 de Argentina, mientras que la clasificación comenzará a las 5. La carrera se disputará el domingo desde las 4.