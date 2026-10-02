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“Manzur, la conducción no se mendiga en Buenos Aires”: duras críticas de Darío Monteros

El ministro del Interior cruzó al senador, que publicó una foto junto a Sergio Massa. “Me entristece que se pretenda presentar una relación personal como una demostración de fuerza política”, lanzó.

EMBESTIDA. Darío Monteros cargó contra Juan Manzur por sus fotos con Sergio Massa y Cristina Kirchner.
EMBESTIDA. Darío Monteros cargó contra Juan Manzur por sus fotos con Sergio Massa y Cristina Kirchner.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, el ministro Darío Monteros criticó al senador Juan Manzur por reunirse en Buenos Aires con Sergio Massa para buscar respaldo político externo.
  • El cruce se suma a las descalificaciones de Osvaldo Jaldo tras la foto previa de Manzur con Cristina Kirchner, en medio de acusaciones cruzadas y pintadas en la provincia.
  • La disputa profundiza la fractura del PJ tucumano, confrontando el alineamiento de Jaldo con la Casa Rosada frente al sector que busca articular la oposición nacional.
Resumen generado con IA

El ministro del Interior, Darío Monteros, cruzó con dureza en las redes sociales al senador Juan Manzur, quien compartió una fotografía junto al ex candidato a presidente Sergio Massa. Es la segunda imagen que publica con referentes nacionales el ex gobernador, ya que la semana pasada se reunió con Cristina Fernández de Kirchner y fue tildado de “pollerudo” por el propio gobernador Osvaldo Jaldo.

“Senador Manzur, la conducción no se mendiga en Buenos Aires, se la construye en Tucumán permanentemente, caminando el territorio, escuchando al vecino y trabajando junto a los dirigentes que se hacen cargo de los problemas todos los días”, chicaneó el dirigente bandeño. Y ahondó: “una foto con la compañera Cristina o con Sergio Massa no reemplaza el respaldo de cualquier dirigente peronista de cualquier rincón de nuestra provincia que -pareciera- usted hoy no encuentra”.

“Conocer dirigentes Nacionales puede abrir una puerta, pero la confianza de nuestra gente hay que ganársela acá”, disparó el titular del Ministerio del Interior y principal armador por el este de Jaldo. Desafió también al ex gobernador a que explique qué proyecto tiene para Tucumán y qué construcción colectiva pudo realizar en su gestión como mandatario, entre 2015 y 2023. “Mostrarse con quién se reúne a más de 1.200 kilómetros no responde esas preguntas”, desafió.

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“Como peronista, me entristece que se pretenda presentar una relación personal como una demostración de fuerza política que no la puede encontrar en ningún rincón de nuestra provincia. La conducción exige compañeros que acompañen un proyecto y un compromiso que se sostenga cuando aparecen las distintas dificultades que tiene la gente, como lo hace nuestro compañero gobernador Osvaldo Jaldo, día a día. Ese respaldo nadie puede prestárselo (sic) a la distancia”, cerró Monteros.

Las relaciones entre Jaldo y Manzur atraviesan un momento muy álgido. El senador y el gobernador intentan mostrarse en antípodas políticas dentro del peronismo, con discursos que vienen escalando en intensidad. A inicios de semana el titular del Poder Ejecutivo arremetió con dureza contra el ex gobernador por su foto con Cristina. “El senador, viéndose en debilidad política, fue en busca de una pollera. Es un pollerudo”, expresó el tranqueño, de modo contundente, contra su ex compañero de fórmula.

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Sus expresiones generaron repercusiones a nivel nacional, pero también de manera interna. Horas después, en diferentes puntos de San Miguel de Tucumán. “Siempre pollera, nunca peluca”, es una de las frases que aparecieron en el Barrio Juan XXIII, sobre calle Alberti y Uruguay, en una alusión directa al dialoguismo que practica el mandatario provincial con la gestión que encabeza Javier Milei. “Jaldo traidor”, puede apreciarse también en la pintada que se replicó en los barrios El Bosque y Los Cuarteles.


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