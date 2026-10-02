“Manzur, la conducción no se mendiga en Buenos Aires”: duras críticas de Darío Monteros

“Conocer dirigentes Nacionales puede abrir una puerta, pero la confianza de nuestra gente hay que ganársela acá”, disparó el titular del Ministerio del Interior y principal armador por el este de Jaldo. Desafió también al ex gobernador a que explique qué proyecto tiene para Tucumán y qué construcción colectiva pudo realizar en su gestión como mandatario, entre 2015 y 2023. “Mostrarse con quién se reúne a más de 1.200 kilómetros no responde esas preguntas”, desafió.