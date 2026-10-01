OpiniónColumnas Defender la igualdad, hablar con prejuicios: ¿qué dicen nuestras palabras sobre nosotros? Dos episodios de la política tucumana abren una reflexión sobre los prejuicios que todavía aparecen en el lenguaje cotidiano y en las discusiones de poder. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL REENCUENTRO. Cristina Fernández de Kirchner y Juan Manzur compartieron un encuentro que volvió a ponerlos en escena política. Por Ale Casas Cau Hace 11 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Cristina Fernández de KirchnerOsvaldo JaldoFederico Romano NorriRossana Chahla Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital Lo más popular Defender la igualdad, hablar con prejuicios: ¿qué dicen nuestras palabras sobre nosotros? Qué se dijo en el recinto de la Legislatura sobre la baja de edad de imputabilidad Vivir con temor por las lluvias: los planes de la Capital frente al “Súper Niño” "Trajimos un Fórmula 1, pero antes preparamos los pilotos": la metáfora que explica la cirugía robótica en Tucumán Censys celebra 50 años de innovación tecnológica Ranking notas premium Fútbol, romance, drogas, armas y venganza en redes: las aristas del enfrentamiento entre dos bandas De oflador a "pollerudo", la novela peronista tucumana El TOF fijó los límites del Reprocann y condenó a un cultivador de marihuana en Tafí Viejo “Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta Juristas analizaron el fallo de la Corte que liberó la venta de tierras a extranjeros