OpiniónColumnas

Defender la igualdad, hablar con prejuicios: ¿qué dicen nuestras palabras sobre nosotros?

Dos episodios de la política tucumana abren una reflexión sobre los prejuicios que todavía aparecen en el lenguaje cotidiano y en las discusiones de poder.

REENCUENTRO. Cristina Fernández de Kirchner y Juan Manzur compartieron un encuentro que volvió a ponerlos en escena política.
REENCUENTRO. Cristina Fernández de Kirchner y Juan Manzur compartieron un encuentro que volvió a ponerlos en escena política.
Ale Casas Cau
Por Ale Casas Cau Hace 11 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Cristina Fernández de KirchnerOsvaldo JaldoFederico Romano NorriRossana Chahla
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital

Lo más popular
Defender la igualdad, hablar con prejuicios: ¿qué dicen nuestras palabras sobre nosotros?
1

Defender la igualdad, hablar con prejuicios: ¿qué dicen nuestras palabras sobre nosotros?

Qué se dijo en el recinto de la Legislatura sobre la baja de edad de imputabilidad
2

Qué se dijo en el recinto de la Legislatura sobre la baja de edad de imputabilidad

Vivir con temor por las lluvias: los planes de la Capital frente al “Súper Niño”
3

Vivir con temor por las lluvias: los planes de la Capital frente al “Súper Niño”

Trajimos un Fórmula 1, pero antes preparamos los pilotos: la metáfora que explica la cirugía robótica en Tucumán
4

"Trajimos un Fórmula 1, pero antes preparamos los pilotos": la metáfora que explica la cirugía robótica en Tucumán

Censys celebra 50 años de innovación tecnológica
5

Censys celebra 50 años de innovación tecnológica

Ranking notas premium
Fútbol, romance, drogas, armas y venganza en redes: las aristas del enfrentamiento entre dos bandas
1

Fútbol, romance, drogas, armas y venganza en redes: las aristas del enfrentamiento entre dos bandas

De oflador a pollerudo, la novela peronista tucumana
2

De oflador a "pollerudo", la novela peronista tucumana

El TOF fijó los límites del Reprocann y condenó a un cultivador de marihuana en Tafí Viejo
3

El TOF fijó los límites del Reprocann y condenó a un cultivador de marihuana en Tafí Viejo

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta
4

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta

Juristas analizaron el fallo de la Corte que liberó la venta de tierras a extranjeros
5

Juristas analizaron el fallo de la Corte que liberó la venta de tierras a extranjeros

Más Noticias
Qué se dijo en el recinto de la Legislatura sobre la baja de edad de imputabilidad

Qué se dijo en el recinto de la Legislatura sobre la baja de edad de imputabilidad

Vivir con temor por las lluvias: los planes de la Capital frente al “Súper Niño”

Vivir con temor por las lluvias: los planes de la Capital frente al “Súper Niño”

El ambiente de 1812, un protagonista olvidado de la Batalla de Tucumán

El ambiente de 1812, un protagonista olvidado de la Batalla de Tucumán

Censys celebra 50 años de innovación tecnológica

Censys celebra 50 años de innovación tecnológica

Ley Malvinas: Huesen y Grabois se enfrentaron a los gritos en Diputados

Ley Malvinas: Huesen y Grabois se enfrentaron a los gritos en Diputados

Trajimos un Fórmula 1, pero antes preparamos los pilotos: la metáfora que explica la cirugía robótica en Tucumán

"Trajimos un Fórmula 1, pero antes preparamos los pilotos": la metáfora que explica la cirugía robótica en Tucumán

Ley de Tierras: la Corte dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites a extranjeros

Ley de Tierras: la Corte dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites a extranjeros

De oflador a pollerudo, la novela peronista tucumana

De oflador a "pollerudo", la novela peronista tucumana

Comentarios