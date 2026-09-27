Andrés Malamud: “Comparada con el resto del mundo, la Argentina está mejor”

-Me gustaría conectarla con la coyuntura mundial. Lo que estamos viendo son tiempos de confusión y agresión. Pero lo que vemos a nivel mundial es mucha más confusión y mucha más agresión. En comparación con el mundo, Argentina está mejor porque tiene menos dudas sobre lo que tiene que hacer. Debe desarrollarse respetando la democracia. Tenemos dudas sobre cómo tenemos que desarrollarnos. Están los que apuestan a la industria y los que prefieren las exportaciones primarias. Están los que creen que hay que distribuir en los conurbanos y quienes creen que hay que desconurbanizar. Pero creo que nadie cuestiona la democracia y el desarrollo. Mientras que en el mundo los que están desarrollando las nuevas tecnologías están proponiendo una pausa en ese desarrollo. Los grandes líderes de la IA están pidiendo que los controlen, que no los dejen seguir porque se les puede ir de las manos. Estoy hablando de Dario Amodei, Elon Musk y Sam Altman. Los que están construyendo el futuro le temen. En ese mundo confuso, hay más agresión. En Argentina es retórica, se critican las formas y los insultos. En el mundo caen bombas en capitales. En 2026 ya hubo una docena bombardeadas. Kiev, Moscú, Caracas, Teherán, Tel Aviv, etc. Argentina no está en guerra, no es un país autoritario y lo que tiene es un problema económico. Debe encontrar la dirección del desarrollo. Comparada con el resto del mundo, la Argentina está mejor.