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Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 2 de octubre

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

HIDRATARSE. La máxima temperatura de este viernes podría rondar los 25 grados.
HIDRATARSE. La máxima temperatura de este viernes podría rondar los 25 grados. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN prevé para este viernes 2 de octubre en Tucumán una jornada templada y sin lluvias, con cielo nublado y temperaturas entre los 11 °C y 25 °C.
  • El día iniciará fresco y mayormente nublado, con vientos moderados del noreste que aumentarán hacia la tarde conforme asciendan las marcas térmicas.
  • La marcada amplitud térmica brindará una noche templada de 20 °C, mientras el SMN recuerda que los registros pueden actualizarse durante la jornada.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán tendrá este viernes 2 de octubre una jornada que comenzará fresca y con abundante nubosidad. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en San Miguel de Tucumán la temperatura mínima será de 11 °C, mientras que la máxima alcanzará los 25 °C.

Durante las primeras horas del día, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura rondará los 11 °C. No se esperan precipitaciones y el viento soplará desde el noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la mañana

La mañana del viernes comenzará fresca, con cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 11 °C. La probabilidad de lluvias será del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones.

El viento se mantendrá del noreste, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h.

Qué temperatura hará en Tucumán durante la tarde

Con el avance de las horas, la temperatura irá en ascenso y alcanzará los 25 °C durante la tarde.

El cielo estará parcialmente nublado y la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre 0% y 10%. El viento continuará desde el noreste y podría aumentar su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la noche

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta alrededor de 20 °C. El cielo continuará parcialmente nublado y no se prevén lluvias.

El viento rotará al norte y tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h.

El pronóstico extendido

El viernes marcará una jornada templada, con una amplitud térmica importante entre la mañana y la tarde. Los pronósticos publicados para San Miguel de Tucumán coinciden en anticipar una jornada sin lluvias significativas, aunque presentan diferencias en los valores exactos de temperatura según la hora de actualización.

Datos principales para este viernes 2 de octubre:

Temperatura mínima: 11 °C.

Temperatura máxima: 25 °C.

Mañana: mayormente nublado.

Tarde: parcialmente nublado.

Noche: parcialmente nublado.

Lluvias: sin precipitaciones significativas.

Viento: del noreste durante el día, con ráfagas más intensas por la tarde.

Las condiciones meteorológicas pueden modificarse con las sucesivas actualizaciones del SMN.

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