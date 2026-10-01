Bullrich volvió a marcar diferencias con el Gobierno y cuestionó la estrategia por la Ley de Tierras

Según señaló la legisladora, el Poder Ejecutivo (PE) debió esperar el pronunciamiento de la Justicia antes de enviar el proyecto al Congreso. “Hay un tema importante que es un aprendizaje para nosotros. Si nosotros tenemos un DNU dictado por el Gobierno y ese decreto aún está en la Justicia, quizás haber llevado adelante la ley de propiedad privada en la que estaba el capítulo de tierras fue apresurado”, afirmó ante los medios acreditados durante un acto por los 30 años de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.