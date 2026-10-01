Bullrich volvió a marcar diferencias con el Gobierno y cuestionó la estrategia por la Ley de Tierras
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza advirtió que avanzar con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada mientras el DNU 70/2023 estaba bajo análisis judicial podía facilitar un rechazo de la oposición en el Congreso.
Resumen para apurados
- La senadora Patricia Bullrich cuestionó este jueves en la UBA la estrategia del Gobierno sobre la Ley de Tierras por considerarla apresurada ante los tiempos de la Justicia.
- El reclamo surge tras el fallo de la Corte que avaló el DNU 70/2023, luego de que el oficialismo debiera retirar el capítulo rural de su proyecto de propiedad privada en el Senado.
- La advertencia expone nuevas fisuras en La Libertad Avanza y alerta sobre el riesgo latente de que la oposición rechace definitivamente el decreto en el Congreso nacional.
La senador Patricia Bullrich (La Libertad Avanza - LLA) volvió este jueves a marcar diferencias con el Gobierno de Javier Milei y tildó de “apresurado” el intento del Ejecutivo de llevar al Congreso las negociaciones por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en cuyo proyecto estaba incluido el capítulo de la Ley de Tierras.
Según señaló la legisladora, el Poder Ejecutivo (PE) debió esperar el pronunciamiento de la Justicia antes de enviar el proyecto al Congreso. “Hay un tema importante que es un aprendizaje para nosotros. Si nosotros tenemos un DNU dictado por el Gobierno y ese decreto aún está en la Justicia, quizás haber llevado adelante la ley de propiedad privada en la que estaba el capítulo de tierras fue apresurado”, afirmó ante los medios acreditados durante un acto por los 30 años de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
El acto se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Allí, Bullrich profundizó su cuestionamiento al afirmar: “Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque si no vamos contra nuestros propios actos”, se sinceró.
El planteo de la jefa del bloque libertario se produjo luego del fallo de la Corte Suprema que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU 70/2023. El máximo tribunal revocó la decisión judicial que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto, aunque fundamentó su decisión en la falta de legitimación de la entidad que había promovido la demanda y no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo de esa norma.
La advertencia sobre el DNU 70/2023
El reconocimiento de Bullrich incluyó una advertencia sobre las consecuencias legislativas de aquel proceso. “[El fallo] vino después que la ley [de tierras] no se pudo votar, así que es una posibilidad [que la oposición voltee el DNU]”, dijo la jefa senatorial de LLA.
El capítulo referido a las tierras había sido retirado del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada antes de que el Senado le otorgara media sanción en agosto. Bullrich cuestionó que el oficialismo hubiera promovido esa iniciativa mientras la validez judicial de la disposición del DNU todavía estaba en discusión.
La resolución de la Corte Suprema dejó nuevamente vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno había derogado la Ley de Tierras Rurales. Esa norma establecía restricciones a la extranjerización de tierras.
Una nueva diferencia dentro de La Libertad Avanza
La posición de Bullrich se suma a otros cuestionamientos que la senadora había expresado respecto de decisiones del oficialismo. Entre ellos aparecen sus críticas a los recortes en Discapacidad incluidos en el Presupuesto y su rechazo a impulsar un juicio político contra las juezas Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis, que intentaron frenar la aplicación del nuevo régimen penal juvenil que redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
Con su cuestionamiento a la estrategia legislativa sobre la Ley de Tierras, Bullrich volvió a plantear una diferencia dentro del oficialismo y puso el foco en los tiempos elegidos para avanzar con una iniciativa cuyo contenido estaba relacionado con un decreto que todavía se encontraba bajo análisis judicial.