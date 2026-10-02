Piden expulsar a Juan Grabois de Diputados tras el cruce con Gerardo Huesen

La Libertad Avanza presentó un proyecto para excluir a Juan Grabois de la Cámara de Diputados, luego de los incidentes registrados durante un plenario de comisiones que debatía un proyecto sobre la defensa de la soberanía nacional. La iniciativa fue presentada por la diputada Silvana Giudici y se fundamenta en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que contempla la posibilidad de sancionar o excluir a integrantes de la Cámara por “desorden de conducta”.