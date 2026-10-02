Piden expulsar a Juan Grabois de Diputados tras el cruce con Gerardo Huesen
La Libertad Avanza presentó un proyecto para excluir al diputado de Unión por la Patria por “desorden de conducta”. Otro legislador de Provincias Unidas también pidió avanzar con su remoción tras el cruce ocurrido durante el debate sobre la defensa de la soberanía.
Resumen para apurados
- Diputados de La Libertad Avanza y Provincias Unidas pidieron expulsar a Juan Grabois tras protagonizar insultos y cruces en una comisión en el Congreso el 30 de septiembre.
- Ocurrió en un plenario sobre soberanía donde el legislador insultó a Carlos Zapata y Juliana Santillán, e increpó a Gerardo Huesen, obligando a suspender la reunión.
- La remoción requiere dos tercios de los votos en la Cámara según el artículo 66 constitucional, lo que anticipa un complejo debate sobre la disciplina interna legislativa.
La Libertad Avanza presentó un proyecto para excluir a Juan Grabois de la Cámara de Diputados, luego de los incidentes registrados durante un plenario de comisiones que debatía un proyecto sobre la defensa de la soberanía nacional. La iniciativa fue presentada por la diputada Silvana Giudici y se fundamenta en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que contempla la posibilidad de sancionar o excluir a integrantes de la Cámara por “desorden de conducta”.
El episodio ocurrió el 30 de septiembre, durante una reunión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. El encuentro terminó de manera anticipada luego de una serie de cruces entre Grabois y otros legisladores.
Por qué piden expulsar a Juan Grabois de Diputados
Según los fundamentos del proyecto presentado por Giudici, el diputado de Unión por la Patria incurrió en reiteradas interrupciones, agravios y enfrentamientos con autoridades del plenario y otros legisladores.
La presentación sostiene que Grabois tuvo un cruce con el diputado Gerardo Huesen y que abandonó su lugar para acercarse al legislador, lo que, según la versión incluida en el proyecto, motivó la intervención de otros diputados para evitar que la situación escalara.
El proyecto también menciona los intercambios que Grabois mantuvo con Juliana Santillán, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, y con Carlos Zapata, quien presidía el plenario.
De acuerdo con el texto presentado por Giudici, Grabois calificó de “tontita” a Santillán y, posteriormente, llamó “facho de mierda” a Zapata. La presentación sostiene que la negativa del diputado a retractarse y los posteriores cruces terminaron provocando el levantamiento de la reunión.
Otro proyecto para remover a Grabois
El planteo de La Libertad Avanza no fue el único presentado después de los incidentes. El diputado Sergio Capozzi, de Provincias Unidas, también presentó una iniciativa para avanzar con la remoción de Grabois de la Cámara de Diputados.
Capozzi calificó los hechos como una conducta que, a su criterio, resulta incompatible con el ejercicio de una banca y propuso que se avance con un procedimiento para analizar la situación.
De esta manera, quedaron presentados dos proyectos separados relacionados con la continuidad de Grabois como diputado nacional: uno impulsado por Giudici, de La Libertad Avanza, y otro por Capozzi, de Provincias Unidas.
Qué dice el artículo 66 de la Constitución Nacional
El pedido de exclusión presentado por Giudici invoca el artículo 66 de la Constitución Nacional. Esa norma establece que cada Cámara puede, con el voto de dos tercios de sus integrantes, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones y, en determinadas circunstancias, excluirlo.
Por lo tanto, la presentación de los proyectos no implica la expulsión automática de Grabois: la eventual remoción requiere que la Cámara de Diputados trate la cuestión y reúna la mayoría constitucional correspondiente.
Los antecedentes citados por el oficialismo
En los fundamentos de su iniciativa, Giudici también incorporó antecedentes de otros conflictos registrados recientemente en la Cámara de Diputados.
Entre ellos, mencionó un altercado protagonizado por el diputado Aldo Leiva durante el debate sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y un proyecto presentado anteriormente para excluir a la diputada Florencia Carignano por hechos ocurridos durante una sesión.
El proyecto de Giudici sostiene que la Cámara debe preservar las condiciones necesarias para el desarrollo de las reuniones y el debate legislativo. Esa argumentación forma parte de los fundamentos de la iniciativa presentada por la diputada y deberá ser analizada por los legisladores si el pedido avanza.