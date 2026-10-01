Vivir con temor por las lluvias: los planes de la Capital frente al “Súper Niño”
Los datos de la Estación Experimental confirman que los perfiles vienen cargados tras un ciclo previo con picos extraordinarios en verano y otoño. Mientras, el municipio avanza con algunas obras y en el Concejo Deliberante busca abrirse paso una ordenanza para cambiar el modelo de gestión hídrica.
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