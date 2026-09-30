La Legislatura tratará el nuevo Régimen penal juvenil y la ampliación del presupuesto

La adecuación provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley Nacional 27.801) y una ampliación del Presupuesto 2026 (Ley 9.942) en $1,07 billones serán dos de los platos fuertes del debate parlamentario que se convocó para hoy, desde las 8.30. Una docena de temas ingresaron en el orden del día, en el que también se destacan el desarrollo de parques y distritos productivos tecnológicos, una nueva prórroga para el llamado a licitación del paquete accionario mayoritario de EDET (hasta fin de año), una extensión de plazos de beneficios para la firma Fríos del Norte y la posibilidad de crear un régimen que docentes interinos permuten sus cargos y horas por única vez.