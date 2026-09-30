La Legislatura tratará el nuevo Régimen penal juvenil y la ampliación del presupuesto

La adecuación provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley Nacional 27.801) y una ampliación del Presupuesto 2026 (Ley 9.942) en $1,07 billones serán dos de los platos fuertes del debate parlamentario que se convocó para hoy, desde las 8.30. Una docena de temas ingresaron en el orden del día, en el que también se destacan el desarrollo de parques y distritos productivos tecnológicos, una nueva prórroga para el llamado a licitación del paquete accionario mayoritario de EDET (hasta fin de año), una extensión de plazos de beneficios para la firma Fríos del Norte y la posibilidad de crear un régimen que docentes interinos permuten sus cargos y horas por única vez.
Demandó extensas reuniones interpoderes y acuerdos para llegar al dictamen por la adecuación al nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene vigencia plena desde el 5 de septiembre. Tucumán será una de las primeras provincias en contar con una norma y las instalaciones adecuadas para la contención y reinserción en la sociedad de los menores en conflicto con la ley. “No creemos que la solución sea el descarte humano, el despojo. Nosotros creemos que hay que recuperarlo (al chico) y darle una oportunidad. No conozco a ningún chico que diga “quiero ser delincuente cuando sea grande”, dijo Gerónimo Vargas Aignasse.
Tensión
El tema que promete mayor tensión política es el referido a la ampliación presupuestaria, la cual se propone en el orden del 20% y responde a una readecuación por inflación, según explicó el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad. El radical José Cano afirmó que lo expuesto por el funcionario tiene un grado de veracidad, dado que el presupuesto vigente se estimó con una inflación anual del 10%. La Libertad Avanza, sin embargo, expuso férreamente su oposición a la decisión.