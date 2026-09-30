Septiembre Musical: “Concierto en el desconcierto”, un recital distinto

“Uno de los aspectos centrales de la experiencia es la creación de canciones propias. Los integrantes componen sus temas con la colaboración del musicoterapeuta que forma parte de la banda y tiene a su cargo la coordinación técnica y artística. A lo largo de estos años, los ensayos también fueron registrados mediante dispositivos cotidianos, como teléfonos celulares, permitiendo al grupo escucharse, evaluar sus producciones y avanzar en sus procesos creativos. A partir de ese recorrido surgió un nuevo objetivo: registrar profesionalmente el material musical de la banda. El proyecto busca que esas composiciones puedan trascender el espacio de ensayo y, al mismo tiempo, materializar un proceso construido durante más de una década de trabajo artístico y terapéutico”, se anuncia.