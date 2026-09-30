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Septiembre Musical: “Concierto en el desconcierto”, un recital distinto

Una banda originada en el Hospital Obarrio actúa en el Septiembre Musical. Danza clásica.

ARTE Y TERAPIA. “Concierto en el desconcierto” en la sala Caviglia.
ARTE Y TERAPIA. “Concierto en el desconcierto” en la sala Caviglia.
30 Septiembre 2026

Los beneficios del arte en aspectos de la salud ya son indiscutibles. Desde mediados del siglo pasado, las terapias en distintas patologías incluyen las experiencias en canto, teatro o plástica como parte de sus protocolos de intervención sanitaria.

Hoy, dentro de la 66ª edición del Septiembre Musical, organizado por el Ente Cultural de la Provincia y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones, la banda Knock Out ofrecerá “Concierto en el desconcierto”, desde la 11 y en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251, subsuelo), con entrada libre y gratuita.

La agrupación está integrada por usuarios del dispositivo de salud mental de la Provincia del Hospital Obarrio (tanto ambulatorios como del Hospital de Día) y un miembro del equipo profesional tratante. Además de los encuentros musicales, sus integrantes participan semanalmente de un espacio grupal de reflexión psicológica en torno a sus inquietudes culturales, con el acompañamiento del grupo terapéutico durante todo el proceso y en sus presentaciones ante el público, según el adelanto institucional de este recital.

“Uno de los aspectos centrales de la experiencia es la creación de canciones propias. Los integrantes componen sus temas con la colaboración del musicoterapeuta que forma parte de la banda y tiene a su cargo la coordinación técnica y artística. A lo largo de estos años, los ensayos también fueron registrados mediante dispositivos cotidianos, como teléfonos celulares, permitiendo al grupo escucharse, evaluar sus producciones y avanzar en sus procesos creativos. A partir de ese recorrido surgió un nuevo objetivo: registrar profesionalmente el material musical de la banda. El proyecto busca que esas composiciones puedan trascender el espacio de ensayo y, al mismo tiempo, materializar un proceso construido durante más de una década de trabajo artístico y terapéutico”, se anuncia.

La experiencia sumará una intervención teatral con el elenco del Obarrio que prepara una obra para fin de año; una exhibición de jardinería y preparados de cocina, como parte de los espacios que el hospital sostiene de manera interdisciplinaria.

La iniciativa pone en valor la articulación entre las áreas públicas de Salud y Cultura, con el acceso a la producción artística como parte del acompañamiento que brinda el Estado y para poner en valor el lugar que la práctica musical puede ocupar en los procesos terapéuticos de quienes participan de la experiencia.

“El Lago de los Cisnes”

En tanto, a las 21 y en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), el Ballet Estable de la Provincia, dirigido por Ángel Gómez pondrá en escena “El Lago de los Cisnes”, la inmortal obra clásica con música de Piotr Ilich Tchaikovski, que tuvo coreografía original en su estreno de 1877 a cargo de Julius Reisinger.

En esta producción conjunta con la Orquesta Estable de la Provincia, que interpretará la música en vivo bajo la dirección de Diego Guzmán Villalobos, se interpretarán los actos dos y tres, en lo que implicará el regreso de esta creación al escenario del coliseo tucumano a cargo de cuerpos estables luego de 30 años.

BALLET ESTABLE. La formación estrenará hoy “El Lago de los Cisnes”. BALLET ESTABLE. La formación estrenará hoy “El Lago de los Cisnes”.

Como invitado especial intervendrá Miguel Ángel Klug, integrante del Teatro Argentino de La Plata, en el rol del príncipe Sigfrido. Los roles principales estarán interpretados por María Belén Serrano, Agustina Jaime, Maximiliano Díaz y Oscar Medina, en dos elencos rotativos. La puesta contará con vestuario producido por el Teatro Colón y con la participación especial del Ballet Folklórico Municipal de Banda del Río Salí, dirigido por Martín Correa. El equipo artístico contará además con la participación de Mónica Michal, ex primera bailarina del Ballet Estable de Tucumán, como asistente de los primeros bailarines; y de Rodolfo Rodríguez, ex integrante del Ballet Estable de Tucumán, como coreógrafo de las danzas de carácter del tercer acto.

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