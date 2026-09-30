Cine: el terror argentino competirá en la carrera por el Oscar

Los plazos: primeros pasos de una larga carrera

La designación de “La virgen de la tosquera” como representante argentina a los premios Oscar que se entregarán en 2027 (en su edición 99), es sólo el paso inicial de una larga carrera. Entre el 7 y el 11 de diciembre, los socios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos realizarán su primera votación y el 15 de ese mes se anunciarán las denominadas listas cortas, que abarcará a los 15 filmes elegidos como semifinalistas en la categoría Mejor Producción Internacional, donde compite “La virgen...”. La siguiente etapa será el 21 de enero de 2027, con el anuncio oficial de las cinco películas nominadas para la estatuilla en el rubro. El domingo 14 de marzo será la ceremonia de entrega de los premios. La película nacional también fue nominada a los premios Goya, que se entregarán en Madrid a principios de febrero de 2027. A principios de enero del próximo año se sabrá cuáles son las competidoras en el rubro Mejor Película Iberoamericana.



