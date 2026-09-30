Cine: el terror argentino competirá en la carrera por el Oscar

Nada sorprendió en el anuncio de la Academia de la Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina sobre cuál película representará al país en la carrera para los Oscar a mejor filme internacional. “La virgen de la tosquera” corría con la ventaja de haber sido elegida para los españoles premios Goya y su confirmación para la cita en Hollywood confirmó la tendencia nacional de que sea la misma producción la que defienda los colores nacionales en las dos contiendas.
Eso puede significar varias cosas: entre otras, que la elegida sea sólidamente la mejor realización del año bajo estudio; que sea la obra más representativa de la industria nacional; o que el criterio de selección es único, independientemente del perfil de cada disputa (o sea, que no se tiene en cuenta el contexto de la competencia específica). Cada argumento tiene su aspecto positivo y su debilidad, pero en el último caso, es difícil creer que los criterios de los votantes españoles sean los mismos que los de los norteamericanos. Por eso que es que todos los años se abre el debate sobre si no es conveniente designar a dos filmes distintos, según cada certamen, que potencien las posibilidades individuales.
“La virgen...” superó en la votación final de los miembros de la Academia a dos documentales, “El partido” (de Juan Cabral y Santiago Franco, sobre la historia de la relación entre la Argentina e Inglaterra centrada en el mítico partido de fútbol del mundial de 1986) y “Nuestra tierra (de Lucrecia Martel, filmada en Tucumán y sobre la lucha de las comunidades originarias por la tierra y el asesinato de un referente rural) y a la comedia dramática “Parque Lezama” (de Juan José Campanella, protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco), que era la que menores chances tenía, ya que parte de la adaptación de la obra teatral “No soy Rappaport”.
Contra ellas, la elegida tenía una fortaleza de origen: está basada en dos cuentos de la escritora argentina más reconocida internacionalmente en la actualidad, Mariana Enríquez, que forman parte de su libro de relatos “Los peligro de fumar en la cama”. A eso se agrega que es una realización que aborda el mundo femenino desde la mirada de una directora mujer, Laura Casabé, dato no menor en tiempos de empoderamiento del género en el cine global. Además, el guión escrito por Benjamín Naishtat fusiona los textos “La virgen de la tosquera” y “El carrito” en la construcción de un clima asfixiante de drama, tensión social y autodescubrimiento adolescente durante el caluroso verano de 2001, con elementos de terror fantástico, área en la que la producción vernácula está pisando fuerte en los últimos años.
Indirectamente, hay otra producción con fuerte presencia argentina en la misma competencia por los Oscar: “Un cabo suelto”, protagonizada por el tucumano Sergio Negro Prina y dirigida por Daniel Hendler, representa a Uruguay en los Oscar.
La trama
En “La virgen...”, Natalia, Mariela y Josefina son tres amigas que se sienten atraídas por Diego, a quien conocen de la infancia. La llegada de Silvia, una mujer mayor que comienza una relación con el joven, modifica el vínculo entre los personajes. Natalia sucumbe a los celos; en su intento de recuperar a Diego, recurre a las artes ocultas de su abuela Rita, con hechizos y prácticas vinculadas con la magia negra. El realismo mágico latinoamericano se cuela en sus escenas. El entorno social y semiurbano de donde ocurre la acción aporta al clima opresivo.
El elenco está integrado por Dolores Oliverio, Luisa Merelas, Fernanda Echevarría, Agustín Sosa, Isabel Bracamonte y Candela Flores, entre otros. El estreno mundial fue en el Festival de Sundance del año pasado, cuando ganó en el BAFICI el Gran Premio a Mejor Película Argentina. Otra distinción fue a la Mejor Fotografía en Sitges, España, el principal evento del cine internacional reservado al terror. Está disponible actualmente en HBO Max.
En la próxima edición comenzará a regir otra regla de Hollywood: cualquier filme de habla no inglesa que haya ganado el premio mayor en los festivales de Cannes, Berlín, Venecia, Sundance, Busan y Toronto es automáticamente precandidato en la categoría, aunque su país haya elegido a otro. La Argentina no tiene ningún título en ese caso.
Los plazos: primeros pasos de una larga carrera
La designación de “La virgen de la tosquera” como representante argentina a los premios Oscar que se entregarán en 2027 (en su edición 99), es sólo el paso inicial de una larga carrera. Entre el 7 y el 11 de diciembre, los socios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos realizarán su primera votación y el 15 de ese mes se anunciarán las denominadas listas cortas, que abarcará a los 15 filmes elegidos como semifinalistas en la categoría Mejor Producción Internacional, donde compite “La virgen...”. La siguiente etapa será el 21 de enero de 2027, con el anuncio oficial de las cinco películas nominadas para la estatuilla en el rubro. El domingo 14 de marzo será la ceremonia de entrega de los premios. La película nacional también fue nominada a los premios Goya, que se entregarán en Madrid a principios de febrero de 2027. A principios de enero del próximo año se sabrá cuáles son las competidoras en el rubro Mejor Película Iberoamericana.