Monteoliva defendió la baja de la edad de imputabilidad y cuestionó la "romantización del delito"

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ratificó el rumbo de su gestión al defender la baja de la edad de imputabilidad y la necesidad de una reforma integral del Código Penal. La funcionaria cuestionó con dureza la postura de la oposición, al asegurar que durante años existió una "romantización" del fenómeno delictivo que dejó desprotegidas a las víctimas.