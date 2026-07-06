Monteoliva defendió la baja de la edad de imputabilidad y cuestionó la "romantización del delito"
La ministra de Seguridad rechazó los sesgos ideológicos en las políticas criminales, detalló el nuevo plan de reordenamiento penitenciario y confirmó que ya trabajan en el operativo para una eventual visita del Papa.
Resumen para apurados
- La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió hoy en Argentina la baja de la imputabilidad para dar respuesta a las víctimas y terminar con la impunidad del delito.
- La funcionaria criticó la gestión anterior por ideologizar la seguridad y detalló un plan de reordenamiento penitenciario que clasifica y redistribuye a los internos del país.
- El Gobierno impulsa una reforma del Código Penal ante nuevas bandas criminales, se posiciona como socio de EE.UU. y ya diseña el operativo de seguridad para la visita del Papa.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ratificó el rumbo de su gestión al defender la baja de la edad de imputabilidad y la necesidad de una reforma integral del Código Penal. La funcionaria cuestionó con dureza la postura de la oposición, al asegurar que durante años existió una "romantización" del fenómeno delictivo que dejó desprotegidas a las víctimas.
El fin de la "ideologización" en la seguridad
Monteoliva fue categórica al explicar la postura del Gobierno sobre los menores en conflicto con la ley penal. “No se trata solo de cuántos delitos ejecutan efectivamente los menores, sino de dar una respuesta a las víctimas y a los propios perpetradores, que no pueden quedar impunes”, aseguró. Según la ministra, las gestiones anteriores sufrieron un "cruce de cables" donde la ideología primó sobre la evidencia.
“Se produjo una romantización del delito y no se ponían del lado de las víctimas. Nosotros lo tenemos claro: la seguridad debe basarse en datos”, señaló. En ese sentido, destacó que Argentina registra actualmente la tasa de homicidios más baja de la región, un indicador que, según su visión, valida el camino de "decisiones firmes" tomado por la cartera.
Un plan nacional para el sistema penitenciario
La ministra anunció la puesta en marcha de un nuevo plan nacional centrado en la clasificación de los reclusos. Monteoliva reveló que, al asumir, se encontraron con una falta absoluta de registros:.“No existía una historia criminológica; la primera se realizó a comienzos de 2024 sobre 12.200 internos”, precisó.
Este relevamiento permitió redistribuir a los presos en pabellones según su peligrosidad y fomentar el trabajo intramuros. “Hoy los internos del Servicio Penitenciario Federal cumplen tareas; incluso fabrican los uniformes de las fuerzas federales con maquinaria textil que compramos al iniciar la gestión”, detalló.
Asimismo, tomó distancia del modelo implementado por Nayib Bukele en El Salvador. “Son realidades que no tienen nada que ver. Nosotros buscamos servicios penitenciarios que garanticen el resguardo, con un sistema de alto riesgo donde los 140 presos más peligrosos están aislados del resto”, detalló.
Reformas legales y el operativo por la visita del Papa
Para Monteoliva, el marco jurídico actual quedó obsoleto frente a la evolución de las bandas criminales. “Las organizaciones han mutado y la geopolítica se modificó; hoy somos el principal socio de Estados Unidos en la región”, afirmó al justificar la necesidad de tipificar nuevos delitos y endurecer las penas mediante una reforma del Código Penal.
La funcionaria confirmó que el Ministerio ya se encuentra diseñando el dispositivo de seguridad ante una posible visita del papa León XIV a la Argentina.